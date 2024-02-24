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В Херсонской области партизаны фиксируют прибытие темнокожих наемников РФ

24 февраля 2024 21:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Херсонской области партизаны фиксируют прибытие темнокожих наемников РФ
Российский военный тренирует темнокожих наемников. Фото иллюстративное: Military Africa
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

К временно оккупированным Олешкам Херсонской области прибыли темнокожие наемники Российской Федерации. Известно, что это хорошо выученное подразделение с современной техникой.

Об этом сообщили представители партизанского движения АТЕШ в субботу, 24 февраля.

На Херсонщину прибыли темнокожие наемники

Агенты АТЕШ из оккупированных Олешек доложили, что 22 февраля в город прибыл отряд темнокожих русских наемников.

Они расквартировались в местном Доме культуры.

Пока известно, что это элитное подразделение с дорогим обмундированием и современной техникой.

"Среди их вооружения отмечена тяжелая бронированная техника и грузовики с отметками в виде иероглифов", — сообщили партизаны.

На сегодняшний день рашисты активно привлекают наемников со всего мира: Африка, Средняя/Дальней Азии и даже Южная Америка. При этом пропаганда Москвы активно обвиняет Украину в использовании наемников, указывая на украинский международный легион.

"АТЕШ заставит наемников пожалеть, что они приехали убивать украинцев!", — говорится в заявлении движения.

Ранее мы сообщали, что россияне начали свозить кенийских наемников на запорожское направление фронта. Они были замечены в Токмаке и Молочанске, замаскированными под видом коммунальных работников.

РФ продолжает вербовать на войну в Украине людей. В результате на фронте появились новые наемники — кубинцы.

война
Украина
Африка
Херсонская область
партизаны

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