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На Харьковщине были слышны взрывы — есть разрушения и жертвы

14 февраля 2024 22:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На Харьковщине были слышны взрывы — есть разрушения и жертвы
Спасатели на месте обстрела. Фото: Нацполиция
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во время обстрела в поселке Большой Бурлук Харьковской области российские захватчики убили двух гражданских граждан. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Об этом сообщили пресс-служба полиции Харьковской области и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия обстрела поселка Большой Бурлук. Фото: скриншот

Обстрел россиянами Большого Берлука

В Харьковской ОВА обновили информацию о пострадавших в результате обстрелов в поселке Большой Бурлук.

"2 человека погибли, оба оказались под завалами. Пока удалось достать тело одного", — сообщил Синегубов.

По состоянию на данный момент известно о пяти пострадавших: 3 мужчины и 2 женщины. Из-под завалов спасены 4 человека.

обстрел
Пост Олега Синегубова. Фото: скриншот

Сейчас разбор завалов двухэтажного дома в поселке Большой Бурлук и спасение оказавшихся под ними людей продолжается.

обстрел
Спасатель помогает женщине. Фото: Нацполиция
обстрел
Изуродованный обстрелом автомобиль. Фото: Нацполиция
обстрел
Спасатели на месте обстрела. Фото: Нацполиция

Ранее мы сообщали, что захватчики осуществили ракетный обстрел поселка Большой Бурлук Харьковской области. Произошло попадание в двухэтажное жилое здание и еще один рядом с ним.

Оккупанты обстреляли Харьковщину , а именно город Волчанск. Захватчики попали в местный рынок, на котором в то время находились мирные жители.

война
Украина
обстрелы
оккупанты
война в Украине
жертвы

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