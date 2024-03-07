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В Донецкой области войска РФ атаковали Торецк авиабомбой — есть раненые

7 марта 2024 14:08
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Донецкой области войска РФ атаковали Торецк авиабомбой — есть раненые
Последствия обстрела города Торецка. Фото: Донецкая областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Российские войска атаковали в Донецкой области город Торецк, используя авиабомбы КАБ-500. В результате обстрела по частному сектору пострадали три человека.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура .

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Последствия обстрела

По данным следствия, 7 марта 2024 в 11:10 часов. Снаряд КАБ-500, поразило одну из улиц частного сектора, где в тот момент находились трое местных жителей – 47-летний мужчина и двое соседей в возрасте 63 года, мужчина и женщина.

"Пострадавшим с контузией, ранением руки и переломом оказана медицинская помощь", — рассказывают правоохранители.

Пожар возник в одном из домов после взрыва снаряда, что привело к повреждениям нескольких жилых домов в районе.

За процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что российские войска атаковали город Волчанск тремя контролируемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла женщина, еще одна гражданка получила ранения.

Также мы писали о том, что в Херсоне в результате обстрела были повреждены гражданские объекты и ранен человек .

Донецкая область
обстрелы
прокуратура
ранение
авиабомба

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