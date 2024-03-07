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На Донеччині війська РФ атакували Торецьк авіабомбою — є поранені

7 березня 2024 14:08
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Донеччині війська РФ атакували Торецьк авіабомбою — є поранені
Наслідки обстрілу міста Торецьк. Фото: Донецька обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Російські війська атакували в Донецькій області місто Торецьк, використовуючи авіабомби КАБ-500. Внаслідок обстрілу по приватному сектору постраждало троє людей.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура

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Наслідки обстрілу 

За даними слідства, 7 березня 2024 року о 11:10 годині. Засіб ураження, КАБ-500, вразив одну з вулиць приватного сектору, де в той момент перебували троє місцевих мешканців – 47-річний чоловік та двоє сусідів у віці 63 роки, чоловік і жінка. 

"Потерпілим з контузією, пораненням руки та переломом надано медичну допомогу", — розповідають правоохоронці. 

Пожежа виникла в одному з будинків після вибуху снаряду, що призвело до пошкоджень кількох житлових будинків у районі. 

За процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що російські війська атакували місто Вовчанськ трьома контрольовані авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще одна громадянка отримала поранення.

Також ми писали про те, що що у Херсоні внаслідок обстрілу  були пошкоджені цивільні об'єкти та поранена людина.

Донецька область
обстріли
прокуратура
поранення
авіабомба

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