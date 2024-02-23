Минреинтеграции рассматривает бесплатную стоматологическую помощь ветеранам

Военные Вооруженных Сил Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На межведомственном совещании под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук пообщались на тему бесплатной стоматологической помощи для ветеранов войны. Вскоре правительство рассмотрит соответствующий проект постановления.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Telegram в четверг, 22 февраля.

Бесплатная стоматологическая помощь для ветеранов войны

"На 2024 год бюджетом предусмотрено 750 миллионов гривен для пилотного проекта Минздрава по безвозмездному зубопротезированию для ветеранов и участников боевых действий. На днях правительство будет рассматривать соответствующий проект постановления по финансированию соответствующих медицинских учреждений", — отметили в ведомстве.

По данным Украинского ветеранского фонда, практически половина ветеранов нуждается в плановой стоматологической помощи. Поэтому Министерство по делам ветеранов разрабатывает отдельную программу плановой стоматологической помощи ветеранам войны.

"Стоматология — это один из важных запросов от ветеранов. Должны совместно наработать механизмы, чтобы они смогли воспользоваться бесплатной стоматологической помощью и зубопротезированием", — подчеркнула Верещук.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Минреинтеграции

Напомним, что государство планирует обеспечить жильем украинских ветеранов. В связи с этим на 2024 год государственным бюджетом предусмотрено почти шесть миллиардов гривен.

Как известно, по состоянию на 19 февраля в Единый реестр ветеранов внесены данные о более чем 900 тысячах человек. По словам народного депутата Ирины Борзовой, согласно прогнозам, после окончания полномасштабной российско-украинской войны, количество может достичь 4 миллионов.