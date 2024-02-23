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Мінреінтеграції розглядає безкоштовну стоматологічну допомогу ветеранам

23 лютого 2024 03:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мінреінтеграції розглядає безкоштовну стоматологічну допомогу ветеранам
Військові Збройних сил України. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На міжвідомчій нараді під головуванням віцепрем'єр-міністерки Ірини Верещук поспілкувалися на тему безкоштовної стоматологічної допомоги для ветеранів війни. Невдовзі уряд розгляне відповідний проєкт постанови.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Telegram у четвер, 22 лютого.

Безкоштовна стоматологічна допомога для ветеранів війни

"На 2024 рік бюджетом передбачено 750 мільйонів гривень для пілотного проєкту МОЗ щодо безоплатного зубопротезування для ветеранів та учасників бойових дій. Днями Уряд розглядатиме відповідний проєкт постанови щодо фінансування відповідних медичних закладів", — зазначили у відомстві.

За даними Українського ветеранського фонду, практично половина ветеранів потребує планової стоматологічної допомоги. Тому Міністерство у справах ветеранів розробляє окрему Програму планової стоматологічної допомоги ветеранам війни.

"Стоматологія — це один із важливих запитів від ветеранів. Маємо спільно напрацювати механізми, щоб вони змогли скористатися безкоштовною стоматологічною допомогою та зубопротезуванням", — наголосила Верещук.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Мінреінтеграції
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Мінреінтеграції

Нагадаємо, що держава планує забезпечити житлом українських ветеранів.  У зв'язку з цим на 2024 рік державним бюджетом передбачено майже шість мільярдів гривень.

Як відомо, станом на 19 лютого до Єдиного реєстру ветеранів внесено дані про понад 900 тисяч осіб. За словами народної депутатки Ірини Борзової, згідно з прогнозами, після закінчення повномасштабної російсько-української війни, кількість може сягнути до 4 мільйонів. 

ЗСУ
здоров'я
ветерани
військові
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війна в Україні
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стоматолог

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