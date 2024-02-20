Минобороны РФ активно вербует на войну в Украине заключенных женщин

Российские женщины-военные. Фото: TASS

Россия активно вербует заключенных для участия в войне против Украины. Таким женщинам преимущественно предлагают боевые должности, среди которых снайперы или штурмовики.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления во вторник, 20 февраля.

Как проводится вербовка российских заключенных женщин на войну в Украине

По информации источников "Сопротивления", в последние месяцы Министерство обороны РФ проводит специальную работу с заключенными женщинами в исправительных колониях, которые находятся в разных областях страны-агрессора.

"Во время таких визитов женщинам предлагают подписать контракт на год. Им предлагают в основном боевые должности, в том числе снайпера и штурмовика. При согласии на подписание контракта, предполагается прохождение двухмесячной программы обучения, по окончании контракта — помилования", — отметили в сообщении.

Напомним, ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов рассказал, помогает ли России тактика вербовки наемников из африканских стран на войне в Украине.

Отметим, что новый законопроект о мобилизации в Украине позволяет брать в ряды ВСУ осужденных людей по их желанию. Однако министр юстиции Денис Малюска заявил, что такое решение не должно быть добровольным, поскольку защищать страну является обязанностью, а не правом.