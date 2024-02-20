Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Минобороны РФ активно вербует на войну в Украине заключенных женщин arrow

Минобороны РФ активно вербует на войну в Украине заключенных женщин

20 февраля 2024 20:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Минобороны РФ активно вербует на войну в Украине заключенных женщин
Российские женщины-военные. Фото: TASS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Россия активно вербует заключенных для участия в войне против Украины. Таким женщинам преимущественно предлагают боевые должности, среди которых снайперы или штурмовики.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления во вторник, 20 февраля.

Как проводится вербовка российских заключенных женщин на войну в Украине

По информации источников "Сопротивления", в последние месяцы Министерство обороны РФ проводит специальную работу с заключенными женщинами в исправительных колониях, которые находятся в разных областях страны-агрессора.

"Во время таких визитов женщинам предлагают подписать контракт на год. Им предлагают в основном боевые должности, в том числе снайпера и штурмовика. При согласии на подписание контракта, предполагается прохождение двухмесячной программы обучения, по окончании контракта — помилования", — отметили в сообщении.

Напомним, ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов рассказал, помогает ли России тактика вербовки наемников из африканских стран на войне в Украине.

Отметим, что новый законопроект о мобилизации в Украине позволяет брать в ряды ВСУ осужденных людей по их желанию. Однако министр юстиции Денис Малюска заявил, что такое решение не должно быть добровольным, поскольку защищать страну является обязанностью, а не правом.

женщины
заключенные
вербовка
война в Украине
Россия
штурмовая бригада
снайпер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

Актуальное по теме