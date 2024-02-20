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Міноборони РФ активно вербує на війну в Україні ув'язнених жінок

20 лютого 2024 20:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Міноборони РФ активно вербує на війну в Україні ув'язнених жінок
Російські жінки-військові. Фото: TASS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Росія активно вербує ув'язнених жінок для участі у війні проти України. Таким жінкам переважно пропонують бойові посади, серед яких снайпери або штурмовики.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву у вівторок, 20 лютого.

Як проводиться вербування російських ув'язнених жінок на війну в Україні

За інформацією джерел "Спротиву", протягом останніх місяців Міністерство оборони РФ проводить спеціальну роботу з ув'язненими жінками у виправних колоніях, які знаходяться в різних областях країни-агресора. 

"Під час таких візитів жінкам пропонують підписати контракт на рік. Їм пропонують в основному бойові посади, зокрема снайпера і штурмовика. При згоді на підписання контракту, передбачається проходження двомісячної програми навчання, після закінчення контракту — помилування", — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов розповів, чи допомагає Росії тактика вербування найманців з африканських країн на війні в Україні. 

Зазначимо, що новий законопроєкт про мобілізацію в Україні дозволяє брати до лав ЗСУ засуджених людей за їхнім бажанням. Проте міністр юстиції Денис Малюська заявив, що таке рішення не має бути добровільним, оскільки захищати країну є обов'язком, а не правом. 

жінки
ув'язнені
вербування
війна в Україні
Росія
штурмова бригада
снайпер

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