Міноборони РФ активно вербує на війну в Україні ув'язнених жінок

Російські жінки-військові. Фото: TASS

Росія активно вербує ув'язнених жінок для участі у війні проти України. Таким жінкам переважно пропонують бойові посади, серед яких снайпери або штурмовики.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву у вівторок, 20 лютого.

Як проводиться вербування російських ув'язнених жінок на війну в Україні

За інформацією джерел "Спротиву", протягом останніх місяців Міністерство оборони РФ проводить спеціальну роботу з ув'язненими жінками у виправних колоніях, які знаходяться в різних областях країни-агресора.

"Під час таких візитів жінкам пропонують підписати контракт на рік. Їм пропонують в основному бойові посади, зокрема снайпера і штурмовика. При згоді на підписання контракту, передбачається проходження двомісячної програми навчання, після закінчення контракту — помилування", — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов розповів, чи допомагає Росії тактика вербування найманців з африканських країн на війні в Україні.

Зазначимо, що новий законопроєкт про мобілізацію в Україні дозволяє брати до лав ЗСУ засуджених людей за їхнім бажанням. Проте міністр юстиції Денис Малюська заявив, що таке рішення не має бути добровільним, оскільки захищати країну є обов'язком, а не правом.