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Минобороны не допустило поставки почти 340 тонн продуктов для ВСУ — какие причины

3 июля 2024 17:12
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Улинец Юлия
редактор
Пища для ВСУ — Минобороны предотвратило поставки почти 340 тонн некачественных продуктов
Питание в ВСУ. Фото: Министерство обороны Украины
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В течение июня этого года Министерство обороны Украины предотвратило поставки почти 340 тонн продуктов для украинских военных. Причина в том, что продукты оказались некачественными и опасными.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в среду, 3 июля.

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В результате проверок субъектов хозяйствования перед поставкой в воинские части было забраковано пищевых продуктов общим весом 321,787 тонн.

Отмечается, что непосредственно во время проверок в воинских частях не допущено обеспечение личного состава пищевыми продуктами общим весом 16,419 тонн.

Основные причины недопуска:

— несоответствие требованиям нормативных документов;

— отсутствие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевых продуктов;

— нарушение маркировки или ее отсутствие;

— просроченные пищевые продукты и т.п.

Согласно законодательству Украины, продукция, имеющая хотя бы одно из перечисленных нарушений, считается опасной.

Напомним, Министерство обороны Украины утвердило изменения в каталог питания Вооруженных сил. Теперь у военных будут свежие фрукты и качественные продукты.

Ранее заместитель министра обороны Дмитрий Клименков рассказал, что обеспечение одного украинского военнослужащего обходится государству более чем в миллион гривен в год. Расходы на оружие не входят в эту сумму.

Также экспредседатель Луганской ОГА Георгий Тука раскритиковал питание ВСУ. По его словам, из-за непрофессиональных действий главы "Государственного оператора тыла" военные вынуждены питаться за свой счет.

Минобороны питание ВСУ продукты еда военные война в Украине

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