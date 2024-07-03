Пища для ВСУ — Минобороны предотвратило поставки почти 340 тонн некачественных продуктов

Минобороны не допустило поставки почти 340 тонн продуктов для ВСУ — какие причины
В течение июня этого года Министерство обороны Украины предотвратило поставки почти 340 тонн продуктов для украинских военных. Причина в том, что продукты оказались некачественными и опасными.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в среду, 3 июля.
Причины недопуска продуктов для ВСУ
В результате проверок субъектов хозяйствования перед поставкой в воинские части было забраковано пищевых продуктов общим весом 321,787 тонн.
Отмечается, что непосредственно во время проверок в воинских частях не допущено обеспечение личного состава пищевыми продуктами общим весом 16,419 тонн.
Основные причины недопуска:
— несоответствие требованиям нормативных документов;
— отсутствие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевых продуктов;
— нарушение маркировки или ее отсутствие;
— просроченные пищевые продукты и т.п.
Согласно законодательству Украины, продукция, имеющая хотя бы одно из перечисленных нарушений, считается опасной.
Напомним, Министерство обороны Украины утвердило изменения в каталог питания Вооруженных сил. Теперь у военных будут свежие фрукты и качественные продукты.
Ранее заместитель министра обороны Дмитрий Клименков рассказал, что обеспечение одного украинского военнослужащего обходится государству более чем в миллион гривен в год. Расходы на оружие не входят в эту сумму.
Также экспредседатель Луганской ОГА Георгий Тука раскритиковал питание ВСУ. По его словам, из-за непрофессиональных действий главы "Государственного оператора тыла" военные вынуждены питаться за свой счет.
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