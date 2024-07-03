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Міноборони не допустило постачання майже 340 тонн продуктів для ЗСУ — які причини

3 липня 2024 17:12
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Харчі для ЗСУ — Міноборони запобігло постачанню майже 340 тонн неякісних продуктів
Харчування у ЗСУ. Фото: Міністерство оборони України
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Протягом червня цього року Міністерство оборони України запобігло постачанню майже 340 тонн продуктів для українських військових. Причина в тому, що продукти виявилися неякісними та небезпечними.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони у середу, 3 липня.

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Причини недопуску продуктів для ЗСУ

В результаті перевірок суб'єктів господарювання перед постачанням до військових частин було забраковано харчових продуктів загальною вагою 321,787 тонни.

Зазначається, що безпосередньо під час перевірок у військових частинах не допущено до забезпечення особового складу харчовими продуктами загальною вагою 16,419 тонни.

Основні причини недопуску:

— невідповідність вимогам нормативних документів;

— відсутність документів, що засвідчують якість та безпечність харчових продуктів;

— порушення маркування або його відсутність;

— протерміновані харчові продукти тощо.

Відповідно до законодавства України, продукція, яка має хоча б одне з перелічених порушень, вважається небезпечною.

Нагадаємо, Міністерство оборони України затвердило зміни до каталогу харчування Збройних сил. Відтепер у військових будуть свіжі фрукти та якісні продукти. 

Раніше заступник міністра оборони Дмитро Кліменков розповів, що забезпечення одного українського військовослужбовця обходиться державі у понад мільйон гривень на рік. Витрати на зброю не входять до цієї суми. 

Також ексголова Луганської ОДА Георгій Тука розкритикував харчування ЗСУ. За його словами, через непрофесійні дії очільника "Державного оператора тилу" військові змушені харчуватися власним коштом.

Міноборони харчування ЗСУ продукти їжа військові війна в Україні

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