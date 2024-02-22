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Медведев захотел отправить в концлагеря украинцев, не поддерживающих оккупацию

22 февраля 2024 23:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Медведев захотел отправить в концлагеря украинцев, не поддерживающих оккупацию
Экс-президент России Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Бывший президент России Дмитрий Медведев снова выдал очередное циничное заявление. Эксцентричный политик предложил отправлять в лагеря украинцев, не поддерживающих российскую оккупацию.

Об этом он заявил на своем брифинге пропагандистским СМИ.

Медведев снова грезит уничтожением украинцев

По мнению Медведева, украинцев, получивших российские паспорта, но продолжающих ждать увольнения, нужно отправлять "на перевоспитание в трудовые лагеря Сибири".

"Если это люди, которые вредят России, их нужно разоблачать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря", — заявил он на брифинге.

Дмитрий Медведев — последние новости

Напомним, на брифинге Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна захватить Одессу и дойти до Киева. На это отреагировали в ЕС, заявив, что не будут комментировать одиозные заявления людей, которые пытаются привлечь к себе внимание, и посоветовали ему обратиться к психиатру.

Незадолго до этого политик заявил, что существование независимого украинского государства на "исторически российских" территориях будет постоянно провоцировать возобновление новых военных конфликтов.

А перед этим он стал угрожать аннексией подконтрольных РФ грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии, отреагировав таким образом на мифические "провокации Запада" в Грузии.

украинцы
Украина
Дмитрий Медведев
оккупация
Россия

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