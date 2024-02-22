Медвєдєв захотів відправити в концтабори українців, які не підтримують окупацію

Експрезидент Росії Дмитро Медвєдєв. Фото: росЗМІ

Колишній президент Росії Дмитро Медвєдєв знову видав чергову цинічну заяву. Ексцентричний політик запропонував відправляти до таборів українців, які не підтримують російську окупацію.

Про це він заявив на своєму брифінгу пропагандистським ЗМІ.

Медвєдєв знову марить знищенням українців

На думку Медвєдєва, українців, які отримали російські паспорти, але продовжують чекати на звільнення, треба відправляти "на перевиховання в трудові табори Сибіру".

"Якщо це люди, які шкодять Росії, їх треба викривати й карати, відправляти в Сибір. Ось так. На перевиховання у виправно-трудові табори", — заявив він під час брифінгу.

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Нагадаємо, на брифінгу Дмитро Медвєдєв заявив, що Росія повинна захопити Одесу і дійти до Києва. На це відреагували у ЄС, заявивши, що не коментуватимуть одіозних заяв людей, які намагаються привернути до себе увагу, і порадили йому звернутися до психіатра.

Незадовго до цього політик заявив, що існування незалежної української держави на "історично російських" територіях постійно провокуватиме відновлення нових військових конфліктів.

А перед цим він став погрожувати анексією підконтрольних РФ грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії, відреагувавши таким чином на міфічні "провокації Заходу" у Грузії.