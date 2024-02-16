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Лукашенко заявил о "задержании диверсантов" на границе с Украиной

16 февраля 2024 13:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Лукашенко заявил о "задержании диверсантов" на границе с Украиной
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об окончании так называемой контртеррористической операции на границе с Украиной. Он рассказал, что якобы задержали диверсантов.

Об этом Александр Лукашенко сказал во время своего выступления в пятницу, 16 февраля.

Что сказал Лукашенко

"То, что мне доложили утром. Только сегодня задержали нескольких диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу", — заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

По его словам, "диверсанты" перебрасывали взрывчатку для осуществления диверсий, прежде всего на территории России и Беларуси.

Напомним, Лукашенко выдал указ, в котором официально разрешил военным стрелять по гражданскому населению страны из огнестрельного оружия. Солдат должен будет сообщить гражданину, что может начаться стрельба, и дать время лицу выполнить требования законодательства.

Также белорусский диктатор выразил уверенность в том, что в будущем Украина возобновит сотрудничество с Россией и Беларусью, восстановив славянское единство. По его мнению, у Украины нет другого выбора.

Беларусь
граница
Александр Лукашенко
Украина
диверсия

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