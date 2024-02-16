Лукашенко заявив про "затримання диверсантів" на кордоні з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про закінчення так званої контртерористичної операції на кордоні з Україною. Він розповів, що нібито затримали диверсантів.

Про це Олександр Лукашенко сказав під час свого виступу у п'ятницю, 16 лютого.

Що сказав Лукашенко

"Те, що мені доклали ранком. Тільки сьогодні затримали декількох диверсантів на українському кордоні. З допомогою дронів, по болотах деякі з українських громадян переповзали на наш кордон", — заявив самопроголошений президент Білорусі.

За його словами, "диверсанти" перекидали вибухівку для здійснення диверсій, передусім на території Росії та Білорусі.

Нагадаємо, Лукашенко видав указ, в якому офіційно надав дозвіл військовим стріляти по цивільному населенню країни з вогнепальної зброї. Солдат повинен буде повідомити громадянина, що може початися стрілянина, і дати час особі виконати вимоги законодавства.

Також білоруський диктатор висловив упевненість у тому, що у майбутньому Україна відновить співпрацю з Росією та Білоруссю, відновивши слов'янську єдність. На його думку, Україна не має іншого вибору.