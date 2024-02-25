Лубинец заявил, что Красный крест не может попасть в места, где РФ удерживает пленных

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: скриншот с видео

Война в Украине и оккупация территории Россией длится уже 10 лет. За это время представители Красного Креста ни разу не смогли попасть в места, где содержат украинских военнопленных.

Об этом заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец во время форума "Україна. Рік 2024".

Условия содержания пленных в РФ

"Единственная организация в мире, которая имеет мандат защиты прав военнопленных, не может решить важные вопросы", — сказал Лубинец.

По его словам, результатом этого является состояние наших защитников, в котором их возвращают из российского плена.

Также по этому поводу высказался Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Он отметил, что ни к одному из наших пленных не доехал ни один представитель Красного креста — это вердикт этой организации.

"К сожалению, все глобальные вопросы оказались "не по зубам" существующей международной инфраструктуры и именно поэтому в это трудно поверить, но это факт", — отметил Ермак.

Ранее Лубинец отметил, что на сегодняшний день в российском плену находятся около 28 тыс. гражданских украинцев. Среди заложников — по меньшей мере три представителя ОБСЕ.

Также он рассказал, что РФ поступает с похищенными украинскими детьми с оккупированных территорий.