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Лубинец заявил, что Красный крест не может попасть в места, где РФ удерживает пленных

25 февраля 2024 16:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Лубинец заявил, что Красный крест не может попасть в места, где РФ удерживает пленных
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Война в Украине и оккупация территории Россией длится уже 10 лет. За это время представители Красного Креста ни разу не смогли попасть в места, где содержат украинских военнопленных.

Об этом заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец во время форума "Україна. Рік 2024".

Условия содержания пленных в РФ

"Единственная организация в мире, которая имеет мандат защиты прав военнопленных, не может решить важные вопросы", — сказал Лубинец.

По его словам, результатом этого является состояние наших защитников, в котором их возвращают из российского плена.

Также по этому поводу высказался Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Он отметил, что ни к одному из наших пленных не доехал ни один представитель Красного креста — это вердикт этой организации.

"К сожалению, все глобальные вопросы оказались "не по зубам" существующей международной инфраструктуры и именно поэтому в это трудно поверить, но это факт", — отметил Ермак.

Ранее Лубинец отметил, что на сегодняшний день в российском плену находятся около 28 тыс. гражданских украинцев. Среди заложников — по меньшей мере три представителя ОБСЕ.

Также он рассказал, что РФ поступает с похищенными украинскими детьми с оккупированных территорий.

ВСУ
военные
пленные
Красный Крест
война в Украине

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