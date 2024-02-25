Лубинец заявил, что Красный крест не может попасть в места, где РФ удерживает пленных
Война в Украине и оккупация территории Россией длится уже 10 лет. За это время представители Красного Креста ни разу не смогли попасть в места, где содержат украинских военнопленных.
Об этом заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец во время форума "Україна. Рік 2024".
Условия содержания пленных в РФ
"Единственная организация в мире, которая имеет мандат защиты прав военнопленных, не может решить важные вопросы", — сказал Лубинец.
По его словам, результатом этого является состояние наших защитников, в котором их возвращают из российского плена.
Также по этому поводу высказался Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Он отметил, что ни к одному из наших пленных не доехал ни один представитель Красного креста — это вердикт этой организации.
"К сожалению, все глобальные вопросы оказались "не по зубам" существующей международной инфраструктуры и именно поэтому в это трудно поверить, но это факт", — отметил Ермак.
Ранее Лубинец отметил, что на сегодняшний день в российском плену находятся около 28 тыс. гражданских украинцев. Среди заложников — по меньшей мере три представителя ОБСЕ.
Также он рассказал, что РФ поступает с похищенными украинскими детьми с оккупированных территорий.
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