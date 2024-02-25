Лубінець заявив, що Червоний хрест не може потрапити до місць, де РФ утримує полонених

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: скриншот з відео

Війна в Україні та окупація територій Росією триває вже 10 років. За цей час представники Червоного Хреста жодного разу не змогли потрапити до місць, де утримують українських військовополонених.

Про це заявив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець під час форуму "Україна. Рік 2024".

Умови утримання полонених у РФ

"Єдина організація у світі, яка має мандат захисту прав військовополонених, не спроможна вирішити важливі питання", — сказав Лубінець.

За його словами, результатом цього є стан наших захисників, в якому їх повертають з російського полону.

Також щодо цього висловився Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що до жодного нашого полоненого не доїхав жоден представник Червоного хреста — це є вердиктом цій організації.

"На жаль, усі глобальні питання виявилися "не по зубах" чинній міжнародній інфраструктурі, і саме тому, в це важко повірити, але це факт", — зауважив Єрмак.

Раніше Лубінець зазначив, що на сьогодні у російському полоні перебувають близько 28 тис. цивільних українців. Серед заручників — щонайменше троє представників ОБСЄ.

Також він розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми з окупованих територій.