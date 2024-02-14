Заседание Рамштайн 14 февраля, детали, Сырский и Авдеевка

Заседание Рамштайн-коалиции с участием Президента Украины. Фото: пресс-служба главы государства.

14 февраля, с необычной для последних месяцев войны, скоростью — всего через месяц после предыдущего — состоится заседание западной коалиции в поддержку Украины, так называемой Рамштайн-коалиции. О чем будут говорить Украина и западные партнеры, и какое отношение к этой встрече имеют ситуация в Авдеевке и смена командования Вооруженных сил Украины — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Запад заторопился

После начала летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2023 году встречи членов западной коалиции, которые до этого почти всегда происходили со стабильным месячным интервалом, начали собираться немного реже. Так, после июньского саммита в Брюсселе была лишь июльская онлайн-встреча — а реально члены коалиции встретились в сентябре, на немецкой авиабазе Рамштайн, которая и дальше называется коалицией. А после октябрьских переговоров в штаб-квартире НАТО ноябрьская и январская встречи снова прошли в дистанционном формате.

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И вот теперь, наконец, члены контактной группы по защите Украины соберутся вживую, в столице Бельгии, Евросоюза, НАТО. Стоит отметить, что с предыдущей виртуальной встречи прошел неполный месяц. Почему же Запад так вдруг ускорил эту встречу?

Война ускорила Рамштайн

Военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, уверен, что причин для этого ровно две. Во-первых, ситуация на линии фронта в последние недели активизировалась, россияне усилили давление на Авдеевку, пытаются наступать на территорию Харьковской области. Все это требует ответной реакции со стороны Вооруженных сил — и, учитывая, что ВСУ давно уже воюют с помощью западного оружия, реакции со стороны членов коалиции Рамштайн.

Вторым фактором, подтолкнувшим коллективный Запад к проведению такого ускоренного заседания Рамштайн-коалиции, по мнению Снегирева, являются те кардинальные изменения, которые произошли в составе командования Вооруженных сил Украины. Насколько они окажут влияние на дальнейшее сотрудничество нашего государства, нашей армии с коллективным Западом?

Сырский — значит, Сырский

Дмитрий Снегирев уверен — никак не повлияют. Более того, представители западных партнеров Украины уже сделали определенные заявления, из которых стало ясно, что они готовы сотрудничать с новым командованием ВСУ, с новым Главнокомандующим украинской армии.

Собственно, конкретная персона, которая будет возглавлять Вооруженные силы Украины, коллективный Запад не очень интересует — важнее для них другое. Это системная работа всего командного состава — прежде всего жесткая вертикаль в ВСУ и четкое планирование и выполнение военных операций.

Здесь следует объяснить, о чем идет речь. После освобождения Валерия Залужного, который пользуется огромной личной популярностью среди украинских военных, на Западе, возможно, опасались — не повлияет ли замена его на Александра Сырского на единство Вооруженных сил Украины. Потому что это, в свою очередь, может стать катастрофой, потому что ключевым преимуществом Украины именно единство — как общества в целом, так и армии.

Что касается планирования и выполнения военных операций, то стоит упомянуть, что, по информации западных СМИ, у предыдущего украинского главкома Залужного с американскими коллегами были разные взгляды на контрнаступление 2023 года (американцы предлагали сосредоточиться исключительно на одном направлении, тогда как украинское командование решило действовать на нескольких). Возможно, и об этом нюансе представители Пентагона планируют поговорить с представителями ВСУ и Минобороны Украины.

Каким боком к Рамштайну Авдеевка

И почти гарантированно, по мнению эксперта, одним из главных вопросов февральского Рамштайна станет тема Авдеевки. Туда, как известно, перебросили одно из самых боеспособных подразделений ВСУ — Третью отдельную штурмовую бригаду. Поэтому, вероятно, именно этот шаг, вернее, его возможна политическая составляющая и будет рассматриваться на встрече украинских военных с западными партнерами.

А во всем остальном этот Рамштайн будет вполне обычным, рабочим заседанием. На котором будут обсуждаться ключевые вопросы обеспечения Украины оружием и боеприпасами. Прежде всего — артиллерийскими снарядами. Которые, возможно, будут производиться не только на территории стран НАТО, но и в самой Украине.

Кроме того, уверен Дмитрий Снегирев, речь пойдет и об усилении украинской противовоздушной обороны, и о предоставлении еще большего количества дальнобойных ракет — ключевого оружия по уничтожению военно-промышленных мощностей российской армии на оккупированных территориях.

Одним словом, западные партнеры хотят познакомиться с новым командованием ВСУ, увидеть, насколько адекватны и прогнозированы планы этого командования на ближайшее будущее. И, конечно, Запад продолжит поставлять Украине необходимое оружие. Поэтому каких-либо сенсаций от встречи 14 февраля ждать не стоит. А вот положительные новости, вероятно, будут оглашены после заседания в Брюсселе.