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Кулеба провел телефонный разговор с Боррелем — как ЕС решит проблему со снарядами

24 февраля 2024 16:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Кулеба провел телефонный разговор с Боррелем — как ЕС решит проблему со снарядами
Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель. Иллюстративное фото: X/Дмитрий Кулеба
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Верховным представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем. В ЕС работают над поставкой партии снарядов в Украину до конца марта.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter в субботу, 24 февраля.

Снабжение снарядов от ЕС

"Во время нашего сегодняшнего разговора, Жозеп Боррель подтвердил полную солидарность ЕС с Украиной. Я поблагодарил его за его личное руководство и поддержку в течение последних двух лет", — написал он.

Кулеба отметил, что ЕС принял исторические решения по предоставлению Украине оружия, введению санкций против России, началу переговоров о вступлении Украины в ЕС и поддержке Формулы мира Зеленского.

Глава подчеркнул, что сейчас абсолютным приоритетом являются артиллерийские снаряды.

"До конца марта ЕС планирует поставить в Украину около 170 тыс. снарядов и работает над дальнейшим увеличением объемов поставок", — добавил он.

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Скриншот сообщения Кулебы

Ранее Еврокомиссар по финансовым вопросам Йоханнес Ган заявил, что с 2025 года ЕС сможет ежегодно производить до 2 млн артиллерийских боеприпасов для Украины.

Также мы писали, что Rheinmetall планирует открыть новый завод в Украине. На предприятии будут производить артиллерийские боеприпасы.

Дмитрий Кулеба
Европейский союз
военная помощь
Жозеп Боррель
производство

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