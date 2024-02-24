Кулеба провел телефонный разговор с Боррелем — как ЕС решит проблему со снарядами

Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель. Иллюстративное фото: X/Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Верховным представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем. В ЕС работают над поставкой партии снарядов в Украину до конца марта.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter в субботу, 24 февраля.

Снабжение снарядов от ЕС

"Во время нашего сегодняшнего разговора, Жозеп Боррель подтвердил полную солидарность ЕС с Украиной. Я поблагодарил его за его личное руководство и поддержку в течение последних двух лет", — написал он.

Кулеба отметил, что ЕС принял исторические решения по предоставлению Украине оружия, введению санкций против России, началу переговоров о вступлении Украины в ЕС и поддержке Формулы мира Зеленского.

Глава подчеркнул, что сейчас абсолютным приоритетом являются артиллерийские снаряды.

"До конца марта ЕС планирует поставить в Украину около 170 тыс. снарядов и работает над дальнейшим увеличением объемов поставок", — добавил он.

Скриншот сообщения Кулебы

Ранее Еврокомиссар по финансовым вопросам Йоханнес Ган заявил, что с 2025 года ЕС сможет ежегодно производить до 2 млн артиллерийских боеприпасов для Украины.

Также мы писали, что Rheinmetall планирует открыть новый завод в Украине. На предприятии будут производить артиллерийские боеприпасы.