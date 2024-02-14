Цезарь Куников, что известно о российском БДК, уничтоженном возле Алупки

Большой десантный корабль "Цезарь Куников". Фото: росСМИ

Украинские защитники одержали очередную серьезную победу на Черном море. Возле берегов оккупированного Крыма в ночь на 14 февраля был уничтожен большой десантный корабль "Цезарь Куников". Чем запомнился этот российский корабль, и каков символизм в нынешней атаке ВСУ и ГУР МО — рассказывает материал Новини.LIVE.

Со второй попытки

Большие десантные корабли (БДК) Черноморского флота Российской Федерации стали одними из самых любимых целей сил обороны Украины. В конце декабря 2023-го в районе Феодосии был потоплен крылатыми ракетами Storm Shadow БДК "Новочеркасск". А началось все еще 24 марта 2022, когда в порту захваченного россиянами Бердянска крылатой ракетой "Точка-У" Вооруженные силы Украины уничтожили большой десантный корабль "Саратов".

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Вместе с "Саратовым" тогда пострадали два других БДК — уже упомянутый "Новочеркасск" и "Цезарь Куников". Оба корабля остались в составе Черноморского флота и были вынуждены отправиться на ремонт. Во время той атаки был ранен командир "Цезара Куникова", капитан 3-го ранга Александр Чирва, от полученных ранений он через некоторое время скончался.

Большой десантный корабль был отправлен на ремонт, откуда его вернули в состав ЧФ РФ через год, 14 мая 2023-го. И вот не прошло и года, как "Цезарь Куников" был окончательно уничтожен украинскими защитниками.

Известно, что операцию по уничтожению БДК проводили совместно Вооруженные силы Украины и Главное управление разведки Минобороны. Использован был морской надводный дрон Magura V5 (о котором Новини.LIVE ранее подробно рассказывали), а атака произошла в районе оккупированной Алупки. "Цезарь Куников" получил пробоины по левому борту, в результате чего через некоторое время и затонул.

Что же известно об этом большом десантном корабле, в каких войнах и военных конфликтах он участвовал? История "Цезаря Куникова" показательна для российской армии, которая регулярно совершала различные агрессивные действия против своих соседей и не только.

Балканская и грузинская войны

Большой десантный корабль "Цезарь Куников" поступил в Черноморский флот еще Советского Союза 1986 года. В 1992-93 годах, во время раздела этой части советских военно-морских сил БДК, перейдя в Черноморский флот России, был передислоцирован из Донузлава в Севастополь. Там он и продлил службу.

Службу, запомнившуюся несколькими скандальными эпизодами. Первым из которых стал "марш-бросок на Приштину" в июне 1999 года. Этот марш-бросок российский миротворческий контингент, дислоцировавшийся в бывшей Югославии, совершил самовольно — фактически захватив аэродром в городе Приштина, столицу бывшей сербской автономии Косово (впоследствии эта автономия провозгласит независимость, признанную частью мирового сообщества).

Российские войска, захватив аэродром, впервые в истории вышли на путь прямой конфронтации с НАТО. Но для нашей истории важно то, что в этой операции участвовали не только сухопутные войска РФ. Другие подразделения миротворцев из России были переброшены морем в греческий порт Салоники, откуда и отправились в район Приштины. А переброска войск из Туапсе в Салоники происходила именно с использованием "Цезаря Куникова".

Следующий военный конфликт, уже полноценная война, в которой принял участие этот большой десантный корабль — это "война 08.08.08", агрессия Российской Федерации против Грузии. И здесь уже "Цезарь Куников" не просто возил войска или боеприпасы.

10 августа 2008 года группа из четырех российских кораблей атаковала грузинские катера у берегов оккупированной Россией Абхазии. В результате ракетных ударов был уничтожен один из катеров грузинского флота. А одним из двух больших десантных кораблей Черноморского флота РФ, принявших участие в той операции, собственно, флагманом той группы — как раз и был "Цезарь Куников". (Другим, кстати, тоже уничтожен во время полномасштабной российско-украинской войны БДК "Саратов".)

Символизм украинской атаки

Как видим, большой десантный корабль "Цезарь Куников" имел достаточно кровавую историю, приняв участие в агрессивной операции на Балканах, уничтожив во время захватнической операции против Грузии катер местных военно-морских сил. Так что атака 14 февраля 2024 года стала абсолютно заслуженным финалом для российского корабля, который всю свою историю использовался отнюдь не для защиты территории Российской Федерации.

Но есть в этой истории еще один интересный символизм. Дело в том, что уничтоженный у берегов Алупки российский большой десантный корабль был назван в честь одного из участников Второй мировой войны — майора Цезаря Львовича Куникова. А погиб этот Куников — тоже 14 февраля, это произошло в 1943 году и тоже на Черном море, в районе Геленджика. Не только страна-агрессор умеет и может использовать символические даты для своих атак.