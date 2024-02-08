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Командиры воинских частей смогут списывать имущество по упрощенной процедуре, — Умеров

8 февраля 2024 12:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Командиры воинских частей смогут списывать имущество по упрощенной процедуре, — Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Глава Министерства обороны Рустем Умеров сообщил, что в Украине вступает в силу закон, упрощающий процедуру списания командирами военного имущества. В ведомстве уже завершают подготовку предложений подзаконных актов, полностью реализующих нормы закона.

Об этом Умеров написал на своей странице в Facebook в четверг, 8 февраля.

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Процедура списания военного имущества упрощена

"Командиры воинских частей получают реальные полномочия списывать во время действия военного положения военное имущество своим приказом (кроме оружия) стоимостью за единицу военного имущества или одним актом стоимостью до 1 700 000 грн без утверждений и согласования с должностными лицами высших уровней, правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием в составе Вооруженных Сил Украины", — написал глава оборонного ведомства Украины.

Министр подчеркнул, что это нововведение значительно ослабит бюрократию и сделает процедуры списания военного имущества в условиях войны более простыми и прозрачными.

Он подчеркнул, что Министерство обороны уже завершает подготовку предложений подзаконных актов, полностью реализующих нормы закона.

"Не позже чем через неделю все технические вопросы для упрощения соответствующих процедур будут решены", — резюмировал Умеров.

Ранее мы рассказывали, что Верховная Рада Украины в первом чтении приняла правительственный законопроект о мобилизации. При подготовке к принятию проекта во втором чтении примет участие команда Минобороны, которая обещает учесть все предложения.

Также Минобороны намерено в 2024 году усилить контроль качества питания для украинских защитников. Для этого вдвое увеличат количество рабочих групп, ответственных за проверку.

закон
ВСУ
Украина
законопроект
имущество
Умеров

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