Командири військових частин зможуть списувати майно по спрощеній процедурі, — Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: reuters

Очільник Міністерства оборони Рустем Умєров повідомив, що в Україні набуває чинності закон, який спрощує процедуру списання командирами військового майна. У відомстві вже завершують підготовку пропозицій підзаконних актів, які повністю реалізують норми закону.

Про це Умєров написав на своїй сторінці у Facebook у четвер, 8 лютого.

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Процедуру списання військового майна спрощено

"Командири військових частин отримують реальні повноваження списувати під час дії воєнного стану військове майно своїм наказом (крім зброї) вартістю за одиницю військового майна або за одним актом вартістю до 1 700 000 грн без затверджень та погодження з посадовими особами вищих рівнів, правоохоронними органами чи спеціальним правоохоронним формуванням у складі Збройних Сил України", — написав глава оборонного відомства України.

Міністр наголосив, що це нововведення значно послабить бюрократію та зробить процедури списання військового майна в умовах війни простішими та прозорішими.

Він наголосив, що Міністерство оборони вже завершує підготовку пропозицій підзаконних актів, які повністю реалізують норми закону.

"Не пізніше ніж за тиждень всі технічні питання для спрощення відповідних процедур будуть вирішені", — резюмував Умєров.

Раніше ми розповідали, що Верховна Рада України у першому читанні прийняла урядовий законопроєкт про мобілізацію. Під час підготовки до ухвалення проєкту в другому читанні візьме участь команда Міноборони, яка обіцяє врахувати всі пропозиції.

Також Міноборони має намір у 2024 році посилити контроль якості харчування для українських захисників. Для цього вдвоє збільшать кількість робочих груп, які відповідальні за перевірку.