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Командира 24 ОМБр отстранили от работы — бойцы сделали важное обращение

13 июля 2024 19:41
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
В 24 ОМБр поддержали командира Романа Мамавко, который нарушил приказ Сырского — детали
Командир 24 ОМБр Роман Мамавко. Фото: Facebook: 24 ОМБр имени короля Даниила
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Недавно появилась информация, что высшее командование ВСУ отстранило командира 24 бригады имени короля Даниила, Романа Мамавко, отказавшегося отдавать приказ о начале контратаки во Часовом Яру. Сами бойцы заявили, что тот спас бригаду от "мясного штурма".

Об этом говорится в обращении бойцов, опубликованном в официальных соцсетях подразделения.

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Как заявили сами бойцы из-за нехватки личного состава, артиллерийской и авиаподдержки, вооружения и боеприпасов, приказ генералитета Александра Сырского о проведении контрнаступления является военным преступлением, что отказался выполнять Мамавко.

"Подобное пренебрежительное отношение к жизням военнослужащих бригады недопустимо и должно быть тщательно расследовано компетентными органами. Решение об отстранении от должности командира 24 ОМБр, отказавшегося отправлять своих подчиненных в заведомо мясной штурм, должно быть отменено", — говорится в заявлении. 

Несколько месяцев назад, как пишут бойцы, бригада была выведена на доукомплектование. Ее снова перебросили на одно из самых тяжелых направлений фронта, несмотря на убеждение командования ВСУ, что самым высоким приоритетом является жизнь и здоровье солдат.

"Сколько еще раз в третий год войны нужно уничтожить личный состав бригады, чтобы этот лозунг действительно стал руководством к действию для всех без исключения уровней командиров", — выражают недовольство военные.

снятие командира
Скриншот официального обращения бойцов 24 ОМБр

Напомним, ранее нардеп Марьяна Безуглая обвинила Александра Сырского в уничтожении россиянами украинских военных самолетов в Миргороде, и заявила, что тот в должности главкома не исправил пробелов в командовании войском.

Кроме того, заявление на действующего главкома она подала не только в ГБР, а в СБУ и Офис Президента Украины, а копию направила Министерству обороны Украины.

ВСУ Украина Донецкая область военные война в Украине командир Часов Яр

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