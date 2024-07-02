Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ВСУ arrow Командир 24-й ОМБр прокомментировал ситуацию на передовой в Часовом Яру – чего не хватает бойцам arrow

Командир 24-й ОМБр прокомментировал ситуацию на передовой в Часовом Яру – чего не хватает бойцам

2 июля 2024 20:08
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Сложные условия на передовой — командир 24 ОМБр прокомментировал оборону Временного Яра
Командир 24-й ОМБр "Джокер" общается с военным. Фото: скриншот с видео
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Командир 24-й ОМБр рассказал о сложной ситуации на передовой в Часовом Яру, где бойцы сдерживают наступление противника. Он заявил о необходимости дополнительных средств для удержания позиций и минимизации потерь, ведь человеческого ресурса не хватит.

Об этом сообщил командир 24-й ОМБр "Джокер" во вторник, 2 июля.

Читайте также:

Командир бригады о ситуации на передовой в Часовом Яру

Командир механизированного батальона 24-й бригады, известный под позывным "Джокер", рассказал о сложных условиях на передовой, в которых воины вынуждены держать оборону и сдерживать наступление существенно превосходящих сил противника на Часов Яр.

"Все уже поняли, что какое бы ты количество россиян здесь ни уничтожил, такое же количество и придет. Человеческого ресурса не хватало. Мы не устоим людьми, здесь непосредственно нужны средства. Вот средства, они действительно спасают", — сказал командир.

Бойцы 24-й ОМБр постоянно находятся под обстрелами. Командир отметил, что противник не останавливается в своих попытках прорвать оборону.

"Фактически сейчас идет борьба за сохранение жизни и за удержание позиций. Мы пытаемся минимизировать наши потери", — отметил военный.

Напомним, 3-я отдельная штурмовая бригада опубликовала видео с камеры GoPro девушки-штурмовика из Харьковщины, показывающее будни бойцов на передовой.

Также мы писали, что подразделение беспилотников "Роніни" из состава 56-й отдельной механизированной бригады поразило российский тепловоз с эшелоном горючего у Токмака. 

война ВСУ Украина обстрелы оккупанты война в Украине командир фронт ситуация на фронте Часов Яр

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно