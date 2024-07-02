Сложные условия на передовой — командир 24 ОМБр прокомментировал оборону Временного Яра

Командир 24-й ОМБр "Джокер" общается с военным. Фото: скриншот с видео

Командир 24-й ОМБр рассказал о сложной ситуации на передовой в Часовом Яру, где бойцы сдерживают наступление противника. Он заявил о необходимости дополнительных средств для удержания позиций и минимизации потерь, ведь человеческого ресурса не хватит.

Об этом сообщил командир 24-й ОМБр "Джокер" во вторник, 2 июля.

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Командир механизированного батальона 24-й бригады, известный под позывным "Джокер", рассказал о сложных условиях на передовой, в которых воины вынуждены держать оборону и сдерживать наступление существенно превосходящих сил противника на Часов Яр.

"Все уже поняли, что какое бы ты количество россиян здесь ни уничтожил, такое же количество и придет. Человеческого ресурса не хватало. Мы не устоим людьми, здесь непосредственно нужны средства. Вот средства, они действительно спасают", — сказал командир.

Бойцы 24-й ОМБр постоянно находятся под обстрелами. Командир отметил, что противник не останавливается в своих попытках прорвать оборону.

"Фактически сейчас идет борьба за сохранение жизни и за удержание позиций. Мы пытаемся минимизировать наши потери", — отметил военный.

Напомним, 3-я отдельная штурмовая бригада опубликовала видео с камеры GoPro девушки-штурмовика из Харьковщины, показывающее будни бойцов на передовой.

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