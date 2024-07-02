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Командир 24-й ОМБр прокоментував ситуацію на передовій у Часовому Яру — чого не вистачає бійцям

2 липня 2024 20:08
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Складні умови на передовій — командир 24 ОМБр прокоментував оборону Часового Яру
Командир 24-й ОМБр "Джокер" спілкується з військовим. Фото: скриншот із відео
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Командир 24-й ОМБр розповів про складну ситуацію на передовій у Часовому Яру, де бійці стримують наступ противника. Він наголосив на необхідності додаткових засобів для утримання позицій і мінімізації втрат, адже людського ресурсу не вистачить.

Про це повідомив командир 24-й ОМБр "Джокер" у вівторок, 2 липня.

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Командир бригади про ситуацію на передовій у Часовому Яру

Командир механізованого батальйону 24-ї бригади, відомий під позивним "Джокер", розповів про складні умови на передовій, в яких воїни змушені тримати оборону і стримувати наступ суттєво переважаючих сил противника на Часів Яр.

"Всі вже зрозуміли, що яку б ти кількість росіян тут не знищив, така сама кількість і прийде. Людського ресурсу не вистачало. Ми не встоїмо людьми, тут безпосередньо засоби потрібні. От засоби, вони дійсно рятують", — сказав командир.

Бійці 24-ї ОМБр постійно перебувають під обстрілами. Командир зазначив, що противник не зупиняється у своїх спробах прорвати оборону.

"Фактично зараз іде боротьба за збереження життя і за утримання позицій. Ми намагаємося мінімізувати наші втрати", — зауважив військовий.

Нагадаємо, 3-тя окрема штурмова бригада опублікувала відео з камери GoPro дівчини-штурмовика з Харківщини, яке показує будні бійців на передовій. 

Також ми писали, що підрозділ безпілотників "Роніни" зі складу 56-ї окремої механізованої бригади уразив російський тепловоз з ешелоном пального біля Токмака. 

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