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Когда в Украине возобновят авиарейсы — в Госавиаслужбе ответили

23 февраля 2024 13:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Когда в Украине возобновят авиарейсы — в Госавиаслужбе ответили
Аэропорт "Борисполь". Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине продолжаются обсуждения о возможности возобновления авиасообщения. Глава Государственной авиационной службы Александр Бильчук заявил, что открыть авиапространство можно будет только после снижения рисков согласно международным стандартам.

Об этом Бильчук рассказал во время публичного отчета о результатах работы ведомства в Укринформе.

Восстановление авиасообщения в Украине

По его словам, международные стандарты требуют четко идентифицировать все угрозы и определить уровень риска для каждой из них.

"На сегодняшний день мы имеем оценку рисков. Разрабатываются меры, чтобы снизить эти риски до приемлемых. Когда мы поймем, что риски приемлемы, — только после того начнутся полеты над Украиной", — отметил Бильчук.

Госавиаслужба изучает те участки воздушного пространства в Украине, где возможны безопасные полеты — дальше проведут оценку аэропортов, которые попадают в список. В частности, будут рассматриваться угрозы и самому аэропорту.

Когда аэропорты будут готовы

В то же время гендиректор Международного совета аэропортов Европы Оливье Янковец заявил, что аэропорты "Борисполь" и "Киев" будут готовы принимать чартерные рейсы уже через две-три недели после принятия решения о возобновлении полетов.

А через месяц они будут готовы к регулярным рейсам, поскольку необходимо уладить вопрос с расписанием и планировкой с другими аэропортами.

Однако для того чтобы аэропорты продолжали сохранять высокую готовность к возобновлению полетов, нужно решить вопрос с их финансированием.

Напомним, в Офисе Президента объявили о значительных усилиях Украины по возобновлению воздушного сообщения Киева и Львова. Власти активно занимаются вопросом возобновления авиасообщения на территории Украины.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что возобновление авиасообщения в нашем государстве является важным вопросом. Однако, по его словам, для этого должны быть исполнены определенные условия.

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авиасообщение
аэропорты
аэропорт Борисполь

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