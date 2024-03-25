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Когда Украине ждать новых ракет ATACMS — ответ нардепа-военного

25 марта 2024 23:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Когда Украине ждать новых ракет ATACMS — ответ нардепа-военного
Нардеп от фракции "Голос" Роман Костенко. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Нардеп от фракции "Голос" и секретарь Комитета Верховной Рады Украины по обороне Роман Костенко рассказал, когда Украина получит новую партию американских ракет ATACMS. Он заявил, что новые ракеты прибудут в Украину в ближайшее время.

Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

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"США уже предоставляли нам такие ракеты, но, к сожалению, не такие, которые мы хотели. Ракеты с кассетными боеголовками не решат наших проблем с ликвидацией Крымского моста и отвлечения авиации и резервов врага с линии фронта", — рассказывает нардеп.

По его словам, новая партия ракет может прибыть в Украину в ближайшее время.

"Думаю, этот вопрос уже решен, если мы уже получали такие ракеты. Остальные  это вопрос переговоров, поэтому я надеюсь, в ближайшее время мы получим эти ракеты", — заключает Костенко.

Напомним, ранее Роман Костенко назвал дату принятия решения по законопроекту о мобилизации, заявив, что заседание по поводу рассмотрения и последующих дискуссий начнется во второй половине марта.

Также политик назвал "противоречивые" нормы документа, отметив, что больше всего дискуссий происходит вокруг демобилизации и антиконституционных норм.

Роман Костенко
США
Украина
Крымский мост
ракеты
война в Украине

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