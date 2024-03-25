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Коли Україні чекати на нові ракети ATACMS — відповідь нардепа-військового

25 березня 2024 23:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Коли Україні чекати на нові ракети ATACMS — відповідь нардепа-військового
Нардеп від фракції "Голос" Роман Костенко. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Нардеп від фракції "Голос" та секретар Комітету Верховної Ради України з питань оборони Роман Костенко розповів, коли Україна отримає нову партію американських ракет ATACMS. Він заявив, що нові ракети прибудуть до України найближчим часом. 

Про це він розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.

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"США вже надавали нам такі ракети, але, на жаль, не такі, які ми хотіли. Ракети з касетними боєголовками не вирішать наших проблем з ліквідацією Кримського мосту та відтягнення авіації та резервів ворога з лінії фронту", — розповідає нардеп.

За його словами, нова партія ракет може прибути до України найближчим часом.

"Думаю, це питання вже вирішено, якщо ми вже отримували такі ракети. Решта — це питання перемовин, тому я сподіваюсь, найближчим часом ми отримаємо ці ракети", — підсумовує Костенко.

Нагадаємо, раніше Роман Костенко назвав дату ухвалення рішення щодо законопроєкту про мобілізацію, заявивши, що засідання з приводу розгляду та подальших дискусій розпочнеться в другій половині березня. 

Також політик назвав "суперечливі" норми документа, зазначивши, що найбільше дискусій відбувається навколо демобілізації та антиконституційних норм. 

Роман Костенко
США
Україна
Кримський міст
ракети
війна в Україні

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