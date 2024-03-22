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Число пострадавших от ракетного удара по Запорожью снова возросло

22 марта 2024 22:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Число пострадавших от ракетного удара по Запорожью снова возросло
Спасатели ГСЧС за работой. Фото: пресс-служба ГСЧС
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Число пострадавших в результате российского ракетного удара по Запорожью снова возросло. По новой информации, были ранены 29 человек, из которых двое — это дети.

Об этом информируют в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

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Число пострадавших от ракетного удара по Запорожью снова возросло
Источник: Telegram

Ракетный удар по Запорожью — последние новости

Число пострадавших от ракетного удара по Запорожью снова возросло
Детская игрушка на месте уничтоженного дома. Источник: ГСЧС Украины

Напомним, ранее в ночь на пятницу, 22 марта, российские воздушно-космические силы атаковали Запорожье. Первые взрывы прогремели около 04:00.

По словам Ивана Федорова, в городе раздалось восемь взрывов. Из-за вражеской атаки пострадала Запорожская атомная электростанция, которая вновь оказалась на грани очередного блекаута.

В то же время, под удар врага попала крупнейшая гидроэлектростанция ДнепроГЭС, которая также расположена в Запорожье.

А также мы рассказывали, какие атаки ВКС РФ на энергоструктуру Украины предшествовали удару по гидроэлектростанции.

МВД
Запорожье
Украина
жертвы
ракетный удар

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