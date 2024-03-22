Число пострадавших от ракетного удара по Запорожью снова возросло
Число пострадавших в результате российского ракетного удара по Запорожью снова возросло. По новой информации, были ранены 29 человек, из которых двое — это дети.
Об этом информируют в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.
Ракетный удар по Запорожью — последние новости
Напомним, ранее в ночь на пятницу, 22 марта, российские воздушно-космические силы атаковали Запорожье. Первые взрывы прогремели около 04:00.
По словам Ивана Федорова, в городе раздалось восемь взрывов. Из-за вражеской атаки пострадала Запорожская атомная электростанция, которая вновь оказалась на грани очередного блекаута.
В то же время, под удар врага попала крупнейшая гидроэлектростанция ДнепроГЭС, которая также расположена в Запорожье.
А также мы рассказывали, какие атаки ВКС РФ на энергоструктуру Украины предшествовали удару по гидроэлектростанции.
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