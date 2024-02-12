Офицеру Росгвардии, украинцев в аэропорту Гостомеля, объявили подозрение за

Пыточная. Фото: Офис генпрокурора

Заместителю командира по работе с личным составом отряда мобильного особого назначения "Ратибор" Управление Росгвардии по Красноярскому краю уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Он был причастен к пыткам людей в аэропорту Гостомеля Киевской области. Решение приняли украинские правоохранители.

Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает Офис генерального прокурора и Национальная полиция Украины.

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Во время оккупации Гостомеля в марте 2022 подозреваемый вместе с подчиненными удерживали около 100 человек на территории авиационного предприятия.

Людей как гражданских, так и военных держали в трех неработающих морозильных камерах в ужасных условиях. В частности, в самой маленькой, площадью в шесть квадратных метров, находилось 15 человек, в самой большой — около 30 и более.

Украинцы не имели необходимой медицинской помощи и достаточного питания. Большинство из них держали с завязанными глазами.

Кроме низкой температуры, в помещениях отсутствовали вентиляция, свет, места для сна и туалеты.

Более того, россияне жестоко пытали людей — били руками, ногами, прикладом автоматического оружия, электрическим током, лишали воздух, надев на голову полиэтиленовый пакет, а еще — имитировали расстрел.

Офицер Росгвардии. Фото: Офис генпрокурора

"Нас привезли в лес и бросили в яму, где уже были убиты ребята. Впоследствии привели двух других мужчин, которых расстреляли у нас на глазах и бросили на нас сверху. Мы покрывались телами, потому что было очень холодно. Далее российские военнослужащие перевезли нас в помещение морозильной камеры, где приступила к допросу ФСБ.

Женщины тоже были. Через стену мы их слышали. Ночью над ними издевались, они кричали. А одна из женщин была больна онкологией, мы слышали как она это неоднократно говорила, что ей нужно лекарство. Оккупанты не давали ей никаких медикаментов, она плакала от боли", — рассказывает потерпевший Юрий.

Таким образом, оккупанты пытались получить от пострадавших информацию о военно-политическом руководстве Украины, Вооруженных силах Украины и лицах, участвовавших в АТО/ООС.

Захватчику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, недавно Служба безопасности разоблачила главу одного из структурных подразделений Верховного Суда, который оправдывал вооруженную агрессию России против Украины и ожидал полной оккупации государства. Фигуранту объявлено подозрение, ему грозит до восьми лет заключения.

Также мы писали, что одному из народных депутатов Украины 8 февраля сообщили о подозрении в финансировании действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя. В настоящее время народный избранник находится под стражей.