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Катував людей у Гостомелі — офіцеру Росгвардії повідомлено про підозру

12 лютого 2024 23:37
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Офіцеру Росгвардії, який українців в аеропорту Гостомеля, оголосили підозру за
Катівня. Фото: Офіс генпрокурора
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Заступнику командира по роботі з особовим складом загону мобільного особливого призначення "Ратибор" Управління Росгвардії по Красноярському краю повідомлено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни. Він був причетний до тортур людей в аеропорту Гостомеля Київської області. Рішення прийняли українські правоохоронці.

Про це у понеділок, 12 лютого, повідомляє Офіс генерального прокурора і Національна поліція України.

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Під час окупації Гостомеля в березні 2022 року підозрюваний разом з підлеглими утримували близько 100 осіб на території авіаційного підприємства.

Людей — як цивільних, так і військових, тримали у трьох непрацюючих морозильних камерах в жахливих умовах. Зокрема, у найменшій, площею шість квадратних метрів, перебувало 15 осіб, у найбільшій — близько 30 і більше.

Українці не мали необхідної медичної допомоги та достатнього харчування. Більшість із них тримали із постійно зав'язаними очима.

Окрім низької температури, у приміщеннях були відсутні вентиляція, світло, місця для сну та вбиральні.

Ба більше, росіяни жорстоко катували людей — били руками, ногами, прикладом автоматичної зброї, електричним струмом, позбавляли повітря, надівавши на голову поліетиленовий пакет, а ще — імітували розстріл.

Офіцер Росгвардії
Офіцер Росгвардії. Фото: Офіс генпрокурора

"Нас привезли в ліс та кинули в яму, де вже були вбиті хлопці. Згодом привели інших двох чоловіків, яких розстріляли у нас на очах та кинули на нас зверху. Ми укривалися тілами, тому що було дуже холодно. Далі російські військовослужбовці перевезли нас до приміщення морозильної камери, де розпочала допит ФСБ.

Жінки були теж. Через стінку ми їх чули. Вночі над ними знущалися, вони кричали. А одна із жінок була хвора на онкологію, ми чули як вона це неодноразово казала, що їй потрібні ліки. Окупанти не давали їй ніяких медикаментів, вона плакала від болю", — розповідає потерпілий Юрій.

Таким чином окупанти намагалися отримати від потерпілих інформацію про військово-політичне керівництво України, Збройні сили України та осіб, які брали участь в АТО/ООС. 

Загарбнику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила очільника одного зі структурних підрозділів Верховного Суду, який  виправдовував збройну агресію Росії проти України та очікував на повну окупацію держави. Фігуранту оголошено підозру, йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Також ми писали, що одному із народних депутатів України 8 лютого, повідомили про підозру у фінансуванні дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. Наразі народний обранець перебуває під вартою.

відео
окупанти
підозра
війна в Україні
Росгвардія

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