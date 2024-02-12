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Карлсон рассказал о беседе с Путиным вне интервью — что говорили об Украине

12 февраля 2024 18:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Карлсон рассказал о беседе с Путиным вне интервью — что говорили об Украине
Такер Карлсон и Владимир Путин. Фото: АР
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Американский журналист Такер Карлсон провел интервью с главой Кремля Владимиром Путиным. Он заявил, что российский президент якобы "готов пойти на серьезный компромисс" в отношении Украины.

Об этом Карлсон сказал во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

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Путин "готов пойти на компромисс"

"Конечно. Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией. И Путин среди них",  — сказал американский журналист.

Карлсон рассказал, что он также провел неофициальную беседу с лидером Кремля после интервью, однако детали этого разговора не разглашает.

Также во время интервью с журналистом Путин сказал, что Россия "всегда открыта для диалога по Украине", но после "прерывания переговоров в Стамбуле" в марте 2022 года не планирует инициировать следующий шаг.

Напомним, в двухчасовом разговоре с журналистом Путин в очередной раз напомнил свою искаженную интерпретацию истории Украины, честно признал, что цели так называемой "СВО" не достигнуты, и еще раз призвал Вашингтон надавить на Украину начать переговоры с РФ.

Также мы писали, что Карлсон после интервью с Путиным попал в базу "Миротворец". Причиной его включения стало участие в информационной войне против Украины.

Кроме того, на интервью с российским диктатором отреагировали в ГУР. Юсов заявил, что РФ таким образом пытается распространять свою ИПСО на иностранное общество.

владимир путин
переговоры
война в Украине
Такер Карлсон

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