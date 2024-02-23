Кабмин выделил 515 млн грн на Национальное военно-мемориальное кладбище

Кабинет министров Украины. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль

В Украине было принято ключевое решение о создании Национального военно-мемориального кладбища. Кабинет Министров Украины утвердил выделение 515 млн гривен для его строительства и функционирования.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram в пятницу, 23 февраля.

Военно-мемориальное кладбище

"Правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете. Речь идет о 515 млн гривен, которые мы выделяем на строительство и функционирование в этом году", — написал он.

Шмыгаль рассказал, что Национальное военно-мемориальное кладбище станет центральным местом, где каждый сможет отдать почтение павшим героям Родины.

"Это будет особое место, где пересекаются скорбь, гордость, боль, уважение, безграничная благодарность и вечная память", — отметил премьер.

Он добавил, что это одна из главных задач для Министерства по делам ветеранов на этот год.

Скриншот сообщения Шмыгаля

Напомним, 29 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об обеспечении строительства Национального военного мемориального кладбища.

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