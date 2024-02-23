Кабмін виділив 515 млн грн на Національне військово-меморіальне кладовище

Кабінет Міністрів України. Фото: Telegram/Денис Шмигаль

В Україні ухвалили ключове рішення щодо створення Національного військово-меморіального кладовища. Кабінет Міністрів України затвердив виділення 515 млн гривень для його будівництва та функціонування.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram у п'ятницю, 23 лютого.

Військово-меморіальне кладовище

"Уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті. Мова йде про 515 млн гривень, які ми виділяємо на будівництво та функціонування в цьому році", — написав він.

Шмигаль розповів, що Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям Батьківщини.

"Це буде особливе місце, де перетинаються скорбота, гордість, біль, повага, безмежна вдячність та вічна пам’ять", — зауважив прем'єр.

Він додав, що це одне із головних завдань для Міністерства у справах ветеранів на цей рік.

Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, 29 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо забезпечення будівництва Національного військового меморіального кладовища.

Також ми писали, що у Львові на Личакові облаштують військовий Меморіал, який буде присвячений памʼяті українських Героїв.