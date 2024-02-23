Кабмін виділив 515 млн грн на Національне військово-меморіальне кладовище
В Україні ухвалили ключове рішення щодо створення Національного військово-меморіального кладовища. Кабінет Міністрів України затвердив виділення 515 млн гривень для його будівництва та функціонування.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram у п'ятницю, 23 лютого.
Військово-меморіальне кладовище
"Уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті. Мова йде про 515 млн гривень, які ми виділяємо на будівництво та функціонування в цьому році", — написав він.
Шмигаль розповів, що Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям Батьківщини.
"Це буде особливе місце, де перетинаються скорбота, гордість, біль, повага, безмежна вдячність та вічна пам’ять", — зауважив прем'єр.
Він додав, що це одне із головних завдань для Міністерства у справах ветеранів на цей рік.
Нагадаємо, 29 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо забезпечення будівництва Національного військового меморіального кладовища.
Також ми писали, що у Львові на Личакові облаштують військовий Меморіал, який буде присвячений памʼяті українських Героїв.
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