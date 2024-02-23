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Кабмін виділив 515 млн грн на Національне військово-меморіальне кладовище

23 лютого 2024 16:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Кабмін виділив 515 млн грн на Національне військово-меморіальне кладовище
Кабінет Міністрів України. Фото: Telegram/Денис Шмигаль
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні ухвалили ключове рішення щодо створення Національного військово-меморіального кладовища. Кабінет Міністрів України затвердив виділення 515 млн гривень для його будівництва та функціонування. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram у п'ятницю, 23 лютого.

Військово-меморіальне кладовище

"Уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті. Мова йде про 515 млн гривень, які ми виділяємо на будівництво та функціонування в цьому році", — написав він.

Шмигаль розповів, що Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям Батьківщини.

"Це буде особливе місце, де перетинаються скорбота, гордість, біль, повага, безмежна вдячність та вічна пам’ять", — зауважив прем'єр.

Він додав, що це одне із головних завдань для Міністерства у справах ветеранів на цей рік.

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Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, 29 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо забезпечення будівництва Національного військового меморіального кладовища. 

Також ми писали, що у Львові на Личакові облаштують військовий Меморіал, який буде присвячений памʼяті українських Героїв. 

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
уряд
війна в Україні
2 роки війни

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