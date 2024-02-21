Турецкий самолет Kaan, детали, цена, сотрудничество с Украиной.

Новый турецкий самолет TF-X. Фото: Википедия

Украинская армия готовится получить в свое распоряжение американские истребители F-16. Но только воздушной техникой, созданной в США, Украина не планирует ограничиваться в будущем. О турецких самолетах TF-X, истории их создания, стоимости проекта и временных рамках — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Украинские авиационные аппетиты

Украинский посол в Турции Василий Боднар в интервью изданию CNN Türk сделал несколько интересных заявлений, касающихся военно-промышленного комплекса Турции и Вооруженных сил Украины. Речь шла, в частности, о турецком самолете TF-X.

Обсуждая этот проект, Боднар заявил, что Украина планирует покупать новейшие турецкие самолеты. "Мы будем не только покупать, но и использовать, потому что мы знаем, где их использовать", — подчеркнул украинский посол.

Кроме того, по словам Василия Боднара, Украина не просто будет покупателем и эксплуатантом этих самолетов. Украинские компании также планируют принять участие в производстве этих самолетов. В частности, подчеркнул дипломат, некоторые отечественные компании хотят работать над двигателями для истребителей TF-X.

Причем идея такого сотрудничества отнюдь не нова, заверил Боднар, потому что переговоры между турецкой и украинской сторонами начались еще до начала полномасштабной российско-украинской войны. "У нас есть несколько компаний с опытом в проектировании авиационных двигателей", — отметил посол Украины в Турции, подчеркнув интерес нашего государства к турецкому истребителю. Но если бизнес-сотрудничество не нуждается в объяснениях, то стоит разобраться — что же это за самолет Kaan, который Украина хочет не только помогать производить, но и готова покупать для собственных воздушных сил.

Как Турция пришла к проекту Kaan

Для начала отметим главное — этих самолетов еще не существует в природе в качестве боевой техники. Только в мае 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на военной базе в городе Кахраманказан представил проект TF-X, заявив, что этот самолет получит название Kaan ("Каган", титул средневекового правителя у тюркских и монгольских народов).

Самолет TF-X создается в рамках общетурецкой программы Milli Muharip Ucak ("Национальная боевая авиация"). Этот самолет в анонсах назвали "истребителем пятого поколения", что является не совсем корректным определением. Дело в том, что в базовой версии, которая прямо сейчас разрабатывается и готовится к полету (первые воздушные испытания планировались еще на декабрь 2023-го, но, как это часто бывает, сроки несколько сдвинулись), не все технологии отвечают требованиям 5-го поколения боевой авиации. Так что, условно говоря, к дальнейшим модификациям истребитель Kaan будет по существу самолетом поколения-4,5.

TF-X, по большому счету, должен стать аналогом того же американского истребителя F-16, который сейчас готовят для передачи Воздушным силам ВСУ. Кроме того, одной из причин активизации этого проекта стало то, что Турция приобрела у России систему ПВО С-400, после чего США исключили эту страну из проекта F-35. Турецкий "Каган" вполне может стать вариантом для тех стран, которые по разным причинам не могут договориться с Соединенными Штатами Америки о покупке их самолетов — и для самой турецкой армии прежде всего.

А в дальнейшем, как заявляли в Турции, Kaan даже сможет перекрыть недостатки американского самолета следующего поколения F-35. По крайней мере, такие амбициозные планы есть у турецкой компании TAI (Turkish Aerospace Industries), которая занимается разработкой и изготовлением самолета. Но это не только турецкий проект.

Сотрудничество и цены

И речь не только об идеях украинских профильных компаний — присоединиться к производству двигателей для Kaan. Дело в том, что еще в августе к проекту TF-X решили присоединиться представители Азербайджана. Тогда же стало известно — компания TAI подтвердила эту информацию, что к этому проекту готовы приложиться еще и компании из Пакистана. Вероятно, речь идет о компании PAC (Pakistan Aeronautical Complex). У этого предприятия есть опыт работы в области военной авиации — вместе с китайскими партнерами участвовали в изготовлении истребителя 4-го поколения JF-17 Thunder.

Ранее речь шла о сотрудничестве со шведской компанией Saab, и через пару лет переговоров Турция отказалась от этой идеи, заявив тогда, в 2015 году, что проект TF-X будет чисто турецким самолетом, а не консорциумом с привлечением Швеции, Бразилии, Кореи и Индонезии. Но, как видим, в 20-е годы ситуация несколько изменилась — и Анкара решила привлечь иностранных партнеров.

Возможно, причиной тому является цена проекта. В настоящее время, как известно, приблизительная стоимость проекта оценивается в 15-20 миллиардов долларов США. А одна конкретная единица Kaan обойдется ориентировочно в 100 миллионов.