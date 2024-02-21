Турецький літак Kaan, деталі, ціна, співпраця з Україною

Новий турецький літак TF-X. Фото: Вікіпедія

Українська армія готується отримати у своє розпорядження американські винищувачі F-16. Але лише повітряною технікою, створеною у Сполучених Штатах Америки, Україна не планує обмежуватися у майбутньому. Про турецькі літаки TF-X, історію їхнього створення, вартість проєкту та часові рамки — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Українські авіаційні апетити

Український посол у Туреччині Василь Боднар у інтерв’ю тамтешньому виданню CNN Türk зробив кілька цікавих заяв, які стосуються військово-промислового комплексу Туреччини та Збройних сил України. Йшлося, зокрема, про турецький літак TF-X.

Обговорюючи цей проєкт, Боднар заявив, що Україна планує купувати новітні турецькі літаки. "Ми будемо не лише купувати, а й використовувати — бо ми знаємо, де їх використовувати", — підкреслив український посол.

Крім того, за словами Василя Боднара, Україна не просто буде покупцем і експлуатантом цих літаків. Українські компанії також планують взяти участь у виготовленні цих літаків. Зокрема, підкреслив дипломат, деякі вітчизняні компанії хочуть працювати над двигунами для винищувачів TF-X.

Причому ідея такої співпраці є аж ніяк не новою, запевнив Боднар, бо переговори між турецькою та українською сторонами розпочалися ще до початку повномасштабної російсько-української війни. "У нас є кілька компаній із досвідом у проєктуванні авіаційних двигунів", — зазначив посол України в Туреччині, підкресливши інтерес нашої держави до турецького винищувача. Та якщо бізнес-співпраця не потребує пояснень, то варто розібратися — що ж це за літак Kaan, який Україна хоче не тільки допомагати виробляти, а і готова купувати для власних Повітряних сил.

Як Туреччина прийшла до проєкту Kaan

Для початку зазначимо головне — цих літаків ще не існує в природі як бойової техніки. Лише у травні 2023 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на військовій базі у місті Кахраманказан презентував проєкт TF-X, заявивши, що цей літак отримає назву Kaan ("Каган", титул середньовічного правителя у тюркських та монгольських народів).

Літак TF-X створюється у рамках загальнотурецької програми Milli Muharip Ucak ("Національна бойова авіація"). Цей літак у анонсах назвали "винищувачем п’ятого покоління", що є не зовсім коректним визначенням. Річ у тім, що у базовій версії, яка прямо зараз розробляється і готується до польоту (перші повітряні випробування планувалися ще на грудень 2023-го, але, як це часто буває, терміни дещо зсунулися), не усі технології відповідають вимогам 5-го покоління бойової авіації. Тож, умовно кажучи, до подальших модифікацій винищувач Kaan буде по суті літаком покоління-4,5.

TF-X, за великим рахунком, має стати аналогом того самого американського винищувача F-16, який зараз готують для передачі Повітряним силам ЗСУ. Крім того, однією із причин активізації цього проєкту стало те, що Туреччина придбала у Росії систему ППО С-400 — після чого США виключили цю країну із проєкту F-35. Тож турецький "Каган" цілком може стати варіантом для тих країн, які з різних причин не можуть домовитися зі Сполученими Штатами Америки про купівлю їхніх літаків — і для самої турецької армії перш за все.

А у подальшому, як заявляли в Туреччини, Kaan навіть зможе перекрити недоліки американського літака наступного покоління, F-35. Принаймні такі амбітні плани є у турецької компанії TAI (Turkish Aerospace Industries), яка і займається розробкою та виготовленням літака. Але це не винятково турецький проєкт.

Співпраця і ціни

І мова не тільки про ідеї українських профільних компаній приєднатися до виробництва двигунів для Kaan. Справа в тому, що ще у серпні до проєкту TF-X вирішили приєднатися представники Азербайджану. Тоді ж стало відомо – компанія TAI підтвердила цю інформацію, — що до цього проєкту готові докластися ще і компанії з Пакистану. Імовірно, йдеться про компанію PAC (Pakistan Aeronautical Complex). Це підприємство має досвід роботи у царині військової авіації — разом із китайськими партнерами брали участь у виготовленні винищувача 4-го покоління JF-17 Thunder.

Раніше йшлося про співпрацю зі шведською компанією Saab, та через пару років переговорів Туреччина відмовилася від цієї ідеї, заявивши тоді, 2015 року, що проєкт TF-X буде суто турецьким літаком, а не консорціумом із залученням Швеції, Бразилії, Кореї та Індонезії. Та, як бачимо, у 20-х роках ситуація дещо змінилася — і Анкара таки вирішила залучити іноземних партнерів.

Можливо, причиною цьому є ціна проєкту. На цей момент, як відомо, приблизна вартість проєкту оцінюється у 15-20 мільярдів доларів США. А одна конкретна одиниця Kaan коштуватиме орієнтовно 100 мільйонів.