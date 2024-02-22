Юсов опроверг информацию о намерениях Приднестровья присоединиться к России

Спикер ГУР Андрей Юсов. Фото: УНИАН

В Главном управлении разведки Минобороны Украины опровергли информацию о намерениях депутатов непризнанного Приднестровья обращаться к президенту России Владимиру Путину насчет принятия ПМР к стране-террористу. Ведомство назвало эту информацию ошибочной.

Об этом заявил спикер ГУР Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде".

ГУР не подтверждает присоединение ПМР к составу РФ

"По нашим данным, информация о том, что 28 февраля "власть" Приднестровья вроде бы попросит РФ, чтобы и присоединила их к своему составу, пока не подтверждается", — сказал спикер.

Как сообщил источник "УП" в ГУР, информация, широко обсуждаемая в СМИ, представляет собой часть внутриполитического молдавского процесса, а также давлением от ПМР с целью защиты собственных экономических интересов.

Напомним, ранее молдавское издание Digi24 заявило, что в ПМР планируют обратиться в Россию с просьбой стать ее частью. Поэтому в Тирасполе 28 февраля планируется провести собрание депутатов всех уровней.

Также мы писали, что весной этого года Россия попытается снова дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью ПМР. Последняя попытка дестабилизации была в прошлом году, когда в Кремле стремилось свергнуть молдавское правительство с помощью акций протеста.

В американском институте изучения войны сообщали, что Россия хочет использовать Приднестровье, чтобы не только создать нестабильность в Молдове, но и подорвать украинский экспорт зерна вдоль западного побережья.