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Юсов спростував інформацію про наміри Придністров'я приєднатися до Росії

22 лютого 2024 22:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Юсов спростував інформацію про наміри Придністров'я приєднатися до Росії
Спікер ГУР Андрій Юсов. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Головному управлінні розвідки Міноборони України спростували інформацію стосовно намірів депутатів невизнаного Придністров'я звертатися до президента Росії Володимира Путіна щодо прийняття ПМР до країни-терористки. Відомство назвало цю інформацію помилковою.

Про це заявив спікер ГУР Андрій Юсов в коментарі "Українській правді".

ГУР не підтверджує приєднання ПМР до складу РФ

"За нашими даними, інформація про те, що 28 лютого "влада" Придністров'я начебто попросить РФ, аби та приєднала їх до свого складу, наразі, не підтверджується", — сказав речник. 

Як повідомило джерело "УП" в ГУР, інформація, яку нині широко обговорюють в ЗМІ, являє собою частину внутрішньополітичного молдовського процесу, а також тиском від ПМР з метою захисту власних економічних інтересів.

Нагадаємо, раніше молдавське видання Digi24 заявило, що у ПМР планують звернутися до Росії з проханням стати її частиною. Через це у Тирасполі 28 лютого планується провести зібрання депутатів всіх рівнів. 

Також ми писали, що цьогоріч навесні Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у Молдові за допомогою ПМР. Остання спроба дестабілізації була торік, коли у Кремлі прагнули повалити молодавський уряд за допомогою акцій протесту.

В американському інституті вивчення війни повідомляли, що Росія хоче використати Придністров’я, аби не тільки створити нестабільність в Молдові, а й підірвати український експорт зерна вздовж західного узбережжя.   

Молдова
Україна
Придністров'я
ГУР
Росія

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