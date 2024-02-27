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Юсов объяснил, зачем России нужна дезинформационная кампания против Украины

27 февраля 2024 20:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Юсов объяснил, зачем России нужна дезинформационная кампания против Украины
Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: PAP/Vladyslav Musiienko
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

По состоянию на сегодняшний день Украине удалось избежать раскола общества и обвала фронта из-за внутренней нестабильности. Впрочем, враг не будет пресекать попыток достичь своего благодаря дезинформационной кампании.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов во вторник, 27 февраля.

Россия не смогла расколоть Украину

"Спецоперация врага "Майдан-3", лишь некоторые ее фазы провалились. Подобные кампании по дезинформации продлятся и это вызов для каждого украинца и нашего государства", — отметил Юсов.

По мнению Юсова, противник понимает, что Силы безопасности и обороны могут эффективно противодействовать, защищать свою землю, когда в тылу есть единство, поддержка действий государства и понимание общества, кто является настоящим врагом.

"Всех этих целей врагу не удалось достичь, но он не будет оставлять попыток. Потому что проведение подобных операций, как бы дорого они ни стоили, все равно для России дешевле и выгоднее, чем продолжать мобилизовать собственные ресурсы, экономику и общество", — пояснил представитель ГУР.

Ранее мы сообщали, что Комитет по разведке при президенте предупредил о масштабной спецоперации России на территории Украины под названием ''Майдан-3''. Она достигнет кульминации в марте-мае 2024 года.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, как российская дезинформация влияет на мир. В частности, речь идет об ухудшении отношений с Польшей на фоне блокады границы.

война
ВСУ
Украина
телемарафон
ГУР
Андрей Юсов

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