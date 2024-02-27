Юсов пояснив, навіщо Росії потрібна дезінформаційна кампанія проти України

Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: PAP/Vladyslav Musiienko

Станом на сьогодні Україні вдалося уникнути розколу суспільства й обвалу фронту через внутрішню нестабільність. Втім, ворог не припинятиме спроб досягти свого завдяки дезінформаційній кампанії.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у вівторок, 27 лютого.

Росія не змогла розколоти Україну

"Спецоперація ворога "Майдан-3", лише деякі її фази провалилися. Подібні кампанії з дезінформації триватимуть і це виклик для кожного українця і нашої держави", — зазначив Юсов.

На думку Юсова, противник розуміє, що Сили безпеки й оборони можуть ефективно протидіяти, захищати власну землю, коли в тилу є єдність, підтримка дій держави і розуміння суспільства, хто є справжнім ворогом.

"Всіх цих цілей ворогу не вдалося досягнути, але він не буде полишати спроб. Тому що проведення подібних операцій, як би дорого вони не коштували, все одно для Росії дешевше і вигідніше, ніж продовжувати мобілізувати власні ресурси, економіку та суспільство", — пояснив представник ГУР.

Раніше ми повідомляли, що Комітет з питань розвідки при президентові попередив про масштабну спецоперацію Росії на території України під назвою ''Майдан-3''. Вона досягне кульмінації у березні-травні 2024 року.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, як російська дезінформація впливає на світ. Зокрема, йдеться про погіршення відносин з Польщею на тлі блокади кордону.