ISW назвал причины увеличения количества атак России на города Украины

Последствия обстрела Киева 2 января. Фото: МВД Украины

Задержка поступления западной поддержки в секторе обороны может привести к серьезному дефициту украинских противовоздушных ракет. Это может привести к тому, что российские военные начнут более активные атаки как против украинских войск, так и против городов в прифронтовых зонах.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в субботу, 10 февраля.

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Нехватка украинских ракет ПВО

Иностранные СМИ сообщили, что американские официальные лица предполагают, что запасы противовоздушных ракет Украины могут иссякнуть к марту 2024 года, если не будет продолжения поставок в рамках западной оборонной помощи.

"Украинские официальные лица недавно предупредили, что Украина сталкивается с "критической нехваткой" ракет ПВО, поскольку задержки с западной помощью продолжают вынуждать Украину экономить технику", — сообщили в ISW.

Российские военные силы регулярно атакуют украинскую систему ПВО, используя ракетные удары и атаки дронов, которые сочетают в себе иранское и северокорейское оружие с российскими системами, целясь по украинским тылам. По мнению аналитиков, это стремление заставить Украину тратить свои ракеты ПВО и перемещать, а также ремонтировать свои системы противовоздушной обороны с линии фронта.

"Ограниченные запасы украинских противовоздушных ракет могут предоставлять российской авиации больше возможностей для осуществления атак", — утверждают аналитики ISW.

Напомним, в ночь на 11 февраля оккупанты предприняли попытку обстрелять Киев. В Киевской области ночью звучали взрывы, но в КОВА заявили, что это последствия работы ПВО.

Также взрывы раздавались и на подступах к Киеву, что тоже было результатом работы ПВО.