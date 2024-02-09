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Интервью Путина Карлсону — какие ошибки допустил российский диктатор

9 февраля 2024 14:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Интервью Путина Карлсону — какие ошибки допустил российский диктатор
Владимир Путин говорит во время интервью с американским телеведущим Такером Карлсоном. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время интервью американскому ведущему Такеру Карлсону российский диктатор Владимир Путин не сказал ничего нового и повторял "заезженные" тезисы. Их разговор не стал сенсацией для западных СМИ, ведь издания ограничились небольшими материалами, мало попадавшими на первые страницы.

Об этом сообщает издание Агентсво.Новости.

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Какие ошибки допустил Путин в интервью Карлсону

Отмечается, что Путин не сказал ничего нового Карлсону и повторял "заезженные" фразы о войне в Украине, ее "денацификации" и "историческом возникновении". Западные СМИ не обратили такого ожидаемого от Кремля внимания на этот разговор. Они ограничились небольшими материалами, которые мало в каких изданиях попали на первый экран.

В начале интервью российский диктатор 30 минут рассказывал историю Руси, Советского Союза и России. Карлсон дважды говорил, что не понимает, как это относится к войне в Украине, но эти реплики журналиста по расшифровке Кремля вырезали. Путин хотел доказать, что "украинские территории принадлежат Российской Федерации".

Кроме того, глава Кремля углубился в семейные корни Президента Украины Владимира Зеленского. Он рассказал, что отец украинского главы государства "воевал с фашистами и нацистами во время Второй мировой войны". Однако и здесь он допустил ошибку, ведь Александр Зеленский родился после Второй мировой, в 1947 году.

Путин также сказал, что Россия многократно предлагала мирными средствами искать решение проблем в Украине после 2014 года, но ее никто не слушал. А еще, как считает российский диктатор, РФ в 2014 году вынуждена была взять Крым под свою защиту, поскольку остров "находился под угрозой".

"Россия не начинала войну 2022 года, цель РФ — закончить начатую Украиной 2014 года войну", — заявил Путин.

Реакция мира на интервью Путина американскому журналисту Карслону

Напомним, 6 февраля Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у президента России Владимира Путина, несмотря на препятствия представителей Белого дома. По его словам, он хочет "раскрыть правду" об украино-российской войне.

Российские пропагандисты с восторгом рассказывали о визите Такера Карлсона в Москву. Уже 9 февраля разговор с Путиным появился на YouTube канале американского ведущего.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что это был ненужный разговор, ведь российский лидер уже показал свою жестокость и о нем известно все.

Украинское общество также негативно восприняло такую затею Карслона. Известные звезды, политики, общественные деятели и просто неравнодушные украинцы возмущены тем, что российскую пропаганду пытаются продвигать в США.

Добавим, что после интервью с Путиным американский ведущий попал в базу "Миротворец". Его обвиняют в "содействии в действиях гуманитарной агрессии против Украины" и в "искажении информации общественного значения".

владимир путин
интервью
война в Украине
Россия
Такер Карлсон

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