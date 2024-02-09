Інтерв'ю Путіна Карлсону — яких помилок припустився російський диктатор

Володимир Путін говорить під час інтерв’ю з американським телеведучим Такером Карлсоном. Фото: Reuters

Під час інтерв'ю американському ведучому Такеру Карлсону російський диктатор Володимир Путін не сказав нічого нового та повторював "заїжджені" тези. Їхня розмова не стала сенсацією для західних ЗМІ, адже видання обмежилися невеликими матеріалами, які мало потрапляли на перші сторінки.

Про це повідомляє видання Агентсво.Новости.

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Яких помилок припустився Путін в інтерв'ю Карлсону

Зазначається, що Путін не сказав нічого нового Карлсону і повторював "заїжджені" фрази про війну в Україні, її "денацифікацію" та "історичне виникнення". Західні ЗМІ не звернули такої очікуваної від Кремля уваги, на цю розмову. Вони обмежилися невеликими матеріалами, які мало в яких виданнях потрапили на перший екран.

На початку інтерв'ю російський диктатор упродовж 30 хвилин розповідав історію Русі, Радянського Союзу та Росії. Карлсон двічі казав, що не розуміє, яке це має відношення до війни в Україні, але ці репліки журналіста з розшифровки Кремля вирізали. Путін хотів довести, що "українські території належать Російській Федерації".

Крім того, очільник Кремля заглибився в родинне коріння Президента України Володимира Зеленського. Він розповів, що батько українського глави держави "воював з фашистами та нацистами під час Другої світової війни". Однак і тут він припустився помилки, адже Олександр Зеленський народився після Другої світової, у 1947 році.

Путін також сказав, що Росія багаторазово пропонувала мирними засобами шукати вирішення "проблем в Україні" після 2014 року, але її ніхто не слухав. А ще, як вважає російський диктатор, РФ у 2014 році була змушена взяти Крим під свій захист, оскільки острів "перебував під загрозою".

"Росія не починала війну 2022 року, мета РФ — закінчити розпочату Україною 2014 року війну", — заявив Путін.

Реакція світу на інтерв'ю Путіна американському журналісту Карслону

Нагадаємо, 6 лютого Такер Карлсон заявив, що візьме інтерв'ю у президента Росії Володимира Путіна попри перешкоджання представників Білого дому. За його словами, він хоче "розкрити правду" про українсько-російську війну.

Російські пропагандисти із захопленням розповідали про візит Такера Карлсона до Москви. Вже 9 лютого розмова з Путіним з'явилася на YouTube-каналі американського ведучого.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що це була непотрібна розмова, адже російський лідер вже показав свою жорстокість і про нього відомо все.

Українське суспільство також негативно сприйняло таку затію Карслона. Відомі зірки, політики, громадські діячі та просто небайдужі українці обурені, що російську пропаганду намагаються просувати у США.

Додамо, після інтерв'ю з Путіним американський ведучий потрапив до бази "Миротворець". Його звинувачують у "сприянні в діях гуманітарної агресії проти України" і в "спотворенні інформації суспільного значення".