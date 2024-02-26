Россия вербует иностранцев на войну, причины, революция и бюджет

Пленный сомалиец, воевавший за российских оккупантов. Фото: online.ua

В течение полномасштабной войны были убиты и идентифицированы, а также взяты в плен, сотни иностранных граждан, воевавших в составе оккупационного контингента российской армии. Зачем Кремль вербует наемников в Непале и Сомали и есть ли в этом процессе финансовая составляющая — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Иностранцы-оккупанты

Иностранных граждан в составе российских оккупационных подразделений начали замечать еще во время первого этапа нынешней российско-украинской войны — в период донбасской антитеррористической операции 2014-15 годов. Так, были убиты и идентифицированы граждане нескольких стран — Чехии, Турции, Греции, Франции, не говоря уже о постсоветских странах типа Казахстана, Таджикистана, Беларуси или Грузии.

После начала полномасштабного вторжения, когда масштабы боевых действий резко и серьезно увеличились, особенно после провала блицкрига и перехода "специальной военной операции" в затяжную фазу количество иностранцев в составе оккупационного контингента российской армии ощутимо увеличилось.

К тому же, несколько изменилась география этих наемников. Если в 2014-15 годах были даже жители цивилизованных стран, какие-то криминальные, асоциальные элементы или авантюристы, то с февраля 2022 года в плен к украинским защитникам стали попадать граждане таких стран, как Сомали или Непал.

Причем ситуация вышла на такой уровень, что в декабре 2023 года правительство Федеральной Демократической Республики Непал выступило с официальным заявлением по этому вопросу. В заявлении непальские власти обращались к Кремлю с требованием не вербовать граждан этой страны на войну в Украине. Но почему непальцев, по информации на середину февраля 2024 года, воюет за имперские интересы Путина уже более 15 тысяч?

Страх перед революцией

Первая причина, по мнению известного военного эксперта Дмитрия Снегирева, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, — социально-политическая. Для российских властей не секрет, что ее оккупационная армия несет на фронтах войны в Украине очень серьезные потери. Даже если персонально Владимиру Путину такую информацию и не доносят, то в администрации кремлевского диктатора и министерстве обороны такой информацией владеют.

И отлично понимают, что большие потери на фронте — это большое количество похорон в тылу. А это в свою очередь может обернуться ростом недовольства общества и уменьшением поддержки войны среди российских граждан. Собственно, свежая к началу 2024 года информация от более-менее объективных социологических организаций свидетельствует именно об этом — все больше народу в России хочет не войны, а мира.

Но операции типа той, которая имела место в районе Авдеевки, — это априори огромные потери. Так что Кремлю приходится так или иначе скрывать, маскировать эти потери. Одним из шагов является вербовка иностранных граждан — для того, чтобы на фронте погибало меньше российских граждан, которых будут хоронить на территории страны-агрессора. Гибель же иностранцев никоим образом не будет замечена российским обществом, а как на цинковые гробы из России отреагируют в Непале или Сомали (если кто-то вообще будет транспортировать ликвидированных Вооруженными силами Украины наемников к ним на родину), Путина и его окружение не волнует.

Основная причина более-менее массового появления в российской армии иностранных граждан — это попытка кремлевского режима сохранить стабильность внутри России и не допустить формирования революционных настроений, которые потенциально могут обернуться бунтом против власти. Но есть еще один момент, который не следует сбрасывать со счетов.

Финансовая выгода Кремля

Здесь следует посмотреть, в каких странах вербуют наемников на российско-украинскую войну представители Кремля. Непал, Сомали, Судан, Центральноафриканская Республика — одни из самых бедных стран Африки и Азии. Именно в финансовом неблагополучии этих государств и кроется интерес к ним российских вербовщиков.

Дело в том, что российские военные стоят для российского бюджета немаленьких средств — как на уровне зарплат, так и когда речь идет о компенсациях семьям погибших. Конечно, не всем эти деньги выплачивают, но все равно приходится тратить достаточно серьезные средства.

А когда ведомство Шойгу через соответствующие структуры нанимает на войну жителей такой страны, как Сомали, где до сих пор продолжается гражданская война и по сути нет полноценного государства, то их финансовые аппетиты значительно меньше, чем у россиян. Проще говоря, им можно платить не 2-3 тысячи долларов США в месяц, а около 500 долларов, и это будет их вполне удовлетворять. Потому что для их стран это очень серьезный уровень зарплат.

Так, в столице Непала Катманду средняя зарплата — 150-200 долларов в месяц. В провинции за счастье будет заработок на уровне 100 долларов. Конечно же, в пять раз большая зарплата является достаточно привлекательным вариантом. А для самого Кремля это тоже очень выгодный вариант — потому что, вербуя россиян для войны в Украине как добровольцев, им обещали до 3,5 тысячи долларов США.

Таким образом, нанимая на войну иностранцев из беднейших стран, российские власти не только уменьшают количество гробов, которые едут с фронта по российским тыловым регионам, но и экономят деньги, которых у них из-за санкций с каждым месяцем становится все меньше.