Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Медиацентр

Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для того, чтобы Украина получила истребители F-16, сначала пилоты и инженеры должны завершить на них обучение. Также Украина должна подготовить соответствующую инфраструктуру по базированию таких самолетов.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини" в четверг, 8 февраля.

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"Каждое государство делает какое-то заявление. Сначала о 18 самолетах, потом еще о шести. То есть проводится коммуникация с обществом о том, что страна свои обязательства перед авиационной коалицией выполняет, предоставляет самолеты как для тренировочного центра, где могут учиться и украинские пилоты, и объявляет о готовности к передаче, когда все будет готово", — объяснил Игнат.

По его словам, после этого "физическая готовность" превратится в физическую передачу истребителей F-16.

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В свою очередь ранее командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Украина получит истребители F-16 вместе с ракетами дальностью 300-500 километров.

"В последующих пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты дальностью поражения целей 300-500 километров", — заверил Наев.

Командующий добавил, что новое оружие поможет ВСУ добиться еще больших успехов на фронте и освободить территорию от армии РФ.

Напомним, ранее Юрий Игнат резко отреагировал на информацию, которую распростаняют украинцы о том, что Киев отказался от австралийских F-18 Hornet. В своем обращении он использовал даже нецензурную лексику.

Также ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, что передача нашей стране истребителей F-16 идет четко по плану. Пока рисков по срыву поставок нет, поэтому скоро они прибудут в Украину.