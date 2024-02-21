Европейцы слабо верят в победу Украины над Россией — что показал опрос

Митинг в поддержку Украины в Мюнхене. Фото иллюстративное: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Жители стран Европы, несмотря на всестороннюю поддержку Украины в войне с Россией, спустя почти два года вероломного вторжения РФ отчаялись в полноценной военной победе нашей страны. Только 10% граждан стран ЕС верят, что Украина победит в войне.

Об этом сообщает газета The Guardian, ссылаясь на результаты опроса YouGov для более широкого исследования "Войны и выборы: Как европейские лидеры могут сохранить общественную поддержку Украины".

Прекратится ли в Европе поддержка Украины

По результатам опроса в январе в 12 странах-участницах ЕС, стало известно, что остановка украинского контрнаступления, рост опасений насчет перемен в политике США и вероятный второй срок Дональда Трампа усиливают неверие в украинскую победу.

В победу Украины на поле боя верил только один из 10 европейцев в 12 опрошенных странах, в то время как 20% думали, что победит Россия. В Польше, Швеции и Португалии в украинскую победу верили 17% опрашиваемых граждан.

Опрос также установил, что самым распространенным мнением у 37% опрошенных респондентов было окончание войны с помощью компромисса. В Швеции (50%), Португалии (48%) и Польше (47%) опрошенные полагали, что ЕС должен оказать всемерную поддержку для полного разгрома российских войск, в то время как в Венгрии (64%), Греции (59%), Италии. 52%) и Австрии (49%) считали, что на украинское правительство следует давить ради проведения дипломатии. Во Франции, Германии, Нидерландах и Испании было равномерное распределение мнений.

Результаты опроса показали, что многие европейцы чаще склоняются к мнению, что война России с Украиной оказывает непосредственное влияние на них самих. 33% заявили, что она сильно влияет как на их страну, так и на всю Европу, а (29%) убеждены, что она более угрожающая, чем война на Ближнем Востоке, по сравнению с 5% имеющих противоположные мнения.

Напомним, по результатам опроса Киевского международного института социологии 89% опрошенных респондентов верят в победу Украины, при этом в мае 2022 года показатель составил 95%.

В то же время, по результатам соцопроса от группы "Рейтинг", положительные оценки украинцев относительно дружества с США и Польшей значительно уменьшились, чем было в прошлом году из-за затягивания военной помощи от Америки и блокады границы польскими аграриями.