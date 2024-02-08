Нацгвардейцы показали, как дрон-камикадзе взорвал российский танк

Танк РФ детонирует. Фото: скриншот

Военные национальной гвардии Украины уничтожили российский танк Т-72. Ликвидация вражеской техники произошла в Запорожском направлении фронта.

Об этом в среду, 7 февраля, сообщил командующий НГУ Александр Пивненко в Telegram.

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Пивненко обнародовал яркое видео уничтожения техники РФ.

"Наши аэроразведчики бригады НГУ "Спартан" обнаружили и уничтожили российский танк Т-72 на Запорожском направлении. Хорошее попадание FPV-дроном и яркая детонация! Каждый день приближаем нашу победу", — заявил он.

На кадрах показано, как дрон подлетает к танку и попадает в него.

Техника окупантов сразу начинает палаты ярким огнем. В воздухе стоит столб дыма.

Напомним, за первый месяц 2024 года бойцы Нацгвардии добились больших успехов на фронте. Им удалось уничтожить и вывести из строя 112 танков российских оккупантов. Общая цена вражеской техники — более 300 миллионов долларов.

Также мы писали, что украинский беспилотник Баба Яга остается большой проблемой для российских оккупантов. Благодаря этим дронам удалось уничтожить склад ГСМ и стоянку автомобильной техники одного из артиллерийских подразделений армии РФ на Донецком направлении.