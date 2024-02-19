Какая техника нужна медикам на фронте — рассказ военного

Процесс эвакуации раненых. Фото: Twitter Дмитрия Козятинского

Медицинские службы, занимающиеся эвакуацией раненых, в основном используют обычную батальонную технику. И в идеале для вывоза раненых военных с фронта в госпитале нужна специализированная техника, соответствующим образом оборудованная и оснащенная.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

Что должно быть у военных медиков

По словам Козятинского, лучше всего для боевых медиков ситуация, когда они имеют транспорт, который используется исключительно для эвакуации раненых.

"В таком случае эту технику можно оборудовать под медицинские нужды: повесить органайзеры для медицины, сделать свет, поставить холодильник с кровью, монитор пациента, кислородный концентратор, инфузомат и т.д.", — пояснил медик.

Что медики имеют на фронте на самом деле

Впрочем, рассказал Дмитрий Козятинский, фактически ситуация серьезно отличается от того, как должно быть в идеале.

"Многие медслужбы используют для кейсевака батальонную технику, никак не оборудованную для медицинских нужд (потому что нет собственной, или собственная по какой-то причине вышла из строя)", — отметил боевой медик.

Напомним, Дмитрий Козятинский ранее рассказывал, какую технику сейчас используют для эвакуации раненых эвакуационные экипажи, работающие с Силами обороны Украины, и заезжают ли эвакуационные автомобили на позиции ВСУ.