Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Какая техника нужна медикам на фронте — рассказ военного arrow

Какая техника нужна медикам на фронте — рассказ военного

19 февраля 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Какая техника нужна медикам на фронте — рассказ военного
Процесс эвакуации раненых. Фото: Twitter Дмитрия Козятинского
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Медицинские службы, занимающиеся эвакуацией раненых, в основном используют обычную батальонную технику. И в идеале для вывоза раненых военных с фронта в госпитале нужна специализированная техника, соответствующим образом оборудованная и оснащенная.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

Что должно быть у военных медиков

По словам Козятинского, лучше всего для боевых медиков ситуация, когда они имеют транспорт, который используется исключительно для эвакуации раненых.

"В таком случае эту технику можно оборудовать под медицинские нужды: повесить органайзеры для медицины, сделать свет, поставить холодильник с кровью, монитор пациента, кислородный концентратор, инфузомат и т.д.", — пояснил медик.

Что медики имеют на фронте на самом деле

Впрочем, рассказал Дмитрий Козятинский, фактически ситуация серьезно отличается от того, как должно быть в идеале.

"Многие медслужбы используют для кейсевака батальонную технику, никак не оборудованную для медицинских нужд (потому что нет собственной, или собственная по какой-то причине вышла из строя)", — отметил боевой медик.

Напомним, Дмитрий Козятинский ранее рассказывал, какую технику сейчас используют для эвакуации раненых эвакуационные экипажи, работающие с Силами обороны Украины, и заезжают ли эвакуационные автомобили на позиции ВСУ.

ВСУ
эвакуация
медики
армия
военные
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме