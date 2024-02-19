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Яка техніка потрібна медикам на фронті — розповідь військового

19 лютого 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Яка техніка потрібна медикам на фронті — розповідь військового
Процес евакуації поранених. Фото: Twitter Дмитра Козятинського
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Медичні служби, які займаються евакуацією поранених, в основному використовують звичайну батальйонну техніку. Та в ідеалі для вивезення поранених військових з фронту в госпіталі потрібна спеціалізована техніка, відповідним чином обладнана та оснащена.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

Що має бути у військових медиків

За словами Козятинського, найкращою для бойових медиків є ситуація, коли вони мають транспорт, який використовується винятково для евакуації поранених.

"В такому випадку, цю техніку можна обладнати під медичні потреби: повісити органайзери для медицини, зробити світло, поставити холодильник з кров’ю, монітор пацієнта, кисневий концентратор, інфузомат тощо", — пояснив медик.

Що медики мають на фронті насправді

Втім, розповів Дмитро Козятинський, фактично ситуація серйозно відрізняється від того, як має бути в ідеалі.

"Багато медслужб використовують для кейсеваку батальйонну техніку, ніяк не обладнану для медичних потреб (бо немає власної або власна з якоїсь причини вийшла з ладу)", — зазначив бойовий медик.

Нагадаємо, Дмитро Козятинський раніше розповідав, яку техніку зараз використовують для евакуації поранених евакуаційні екіпажі, які працюють із Силами оборони України, та чи заїжджають евакуаційні автомобілі на позиції ЗСУ.

ЗСУ
евакуація
медики
армія
військові
війна в Україні

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