Как "дружеский огонь" вблизи Авдеевки убивает оккупантов — партизаны рассказали подробности

Запуск ракет из "Градов". Иллюстративное фото: Минобороны Украины

Партизаны движения "АТЕШ" рассказали, как российские оккупанты обстреляли свои позиции в районе Авдеевки. Так, российская авиация не опознала свои артиллерийские подразделения.

Об этом "АТЕШ" сообщили в Telegram в воскресенье, 18 февраля.

"Дружеский огонь" между российскими оккупантами

"Агент "АТЕШ" среди военнослужащих России, рассказал нам о случае дружеского огня в районе Авдеевки. Во время очередного вылета, вражеская авиация ошибочно нанесла удар по позициям, где были расположены подразделения артиллерии 239 танкового полка России", — рассказали партизаны.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "АТЕШ"

Напомним, что по данным партизан "АТЕШ", российские подразделения из-за значительных потерь, понесенных во время наступления на Авдеевку, уже не восстановятся. Бригада потеряла половину офицерского состава и имеет немалое количество раненых.

Также мы сообщали, что сокрушительные потери противнику нанесли украинские разведчики в составе Сил безопасности и обороны, которые в течение недели вели активные боевые действия на последней дороге из Авдеевки на Донетчине.