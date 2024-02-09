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Генштаб ВСУ назвал самые горячие направления на фронте — где Россия понесла потери

9 февраля 2024 08:36
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Генштаб ВСУ назвал самые горячие направления на фронте — где Россия понесла потери
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине начался 716 день широкомасштабного вторжения России на территорию Украины. Россия всеми силами пытается атаковать на Марьинском и Авдеевском направлениях, при этом они несут колоссальные потери.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в пятницу, 9 февраля.

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На Купянском направлении наши бойцы успешно отразили пять вражеских наступлений в окрестностях Синьковки и Ивановки в Харьковской области, где противник пытался пробить нашу оборону. 

В зоне, которая находится под ответственностью ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении украинские защитники эффективно противостоят врагу, который не прекращает попыток окружения Авдеевки. За последние 24 часа было отбито 19 атак возле Авдеевки и еще семь возле Первомайского и Невельского в Донецкой области. 

На Марьинском направлении наши силы продолжают противодействовать противнику вблизи Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, успешно отражая 16 атак. 

В то же время, активные действия украинских военных наносят существенный ущерб живой силе и технике оккупационных войск, истощая их вдоль всего фронта.

Генштаб ВСУ
Сводка Генштаба ВСУ за 9 февраля. Фото: скриншот
Генштаб ВСУ
Сводка Генштаба ВСУ за 9 февраля. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 9 февраля

  • личного состава — около 393290 (+910) человек;
  • танков — 6385 (+2) единиц;
  • боевых бронированных машин — 11921 (+22) единица;
  • артиллерийских систем — 9435 (+24) единиц;
  • РСЗО — 981 (+1) единица;
  • средства ПВО — 666 (+0) единиц;
  • самолетов — 332 (+0) единицы;
  • вертолетов — 325 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 7209 (+18);
  • крылатые ракеты — 1881 (+1);
  • корабли /катера — 24 (+0) единицы;
  • подлодки — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12551 (+38) единиц;
  • специальная техника — 1509 (+4).
Потери оккупантов на 9 февраля
Потери оккупантов на 9 февраля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, ранее российские войска жестоко обстреляли Авдеевку из артиллерии. В результате обстрела погиб человек.

Тем временем руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что в Авдеевке Донецкой области остается 941 гражданских жителей. Все они преимущественно пожилые люди, которые вряд ли согласятся покинуть город. Что касается детей, их уже давно эвакуировали.

ВСУ
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