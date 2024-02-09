Генштаб ВСУ назвал самые горячие направления на фронте — где Россия понесла потери

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб

В Украине начался 716 день широкомасштабного вторжения России на территорию Украины. Россия всеми силами пытается атаковать на Марьинском и Авдеевском направлениях, при этом они несут колоссальные потери.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в пятницу, 9 февраля.

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На Купянском направлении наши бойцы успешно отразили пять вражеских наступлений в окрестностях Синьковки и Ивановки в Харьковской области, где противник пытался пробить нашу оборону.

В зоне, которая находится под ответственностью ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении украинские защитники эффективно противостоят врагу, который не прекращает попыток окружения Авдеевки. За последние 24 часа было отбито 19 атак возле Авдеевки и еще семь возле Первомайского и Невельского в Донецкой области.

На Марьинском направлении наши силы продолжают противодействовать противнику вблизи Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, успешно отражая 16 атак.

В то же время, активные действия украинских военных наносят существенный ущерб живой силе и технике оккупационных войск, истощая их вдоль всего фронта.

Сводка Генштаба ВСУ за 9 февраля. Фото: скриншот

Сводка Генштаба ВСУ за 9 февраля. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 9 февраля

личного состава — около 393290 (+910) человек;

танков — 6385 (+2) единиц;

боевых бронированных машин — 11921 (+22) единица;

артиллерийских систем — 9435 (+24) единиц;

РСЗО — 981 (+1) единица;

средства ПВО — 666 (+0) единиц;

самолетов — 332 (+0) единицы;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 7209 (+18);

крылатые ракеты — 1881 (+1);

корабли /катера — 24 (+0) единицы;

подлодки — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 12551 (+38) единиц;

специальная техника — 1509 (+4).

Потери оккупантов на 9 февраля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, ранее российские войска жестоко обстреляли Авдеевку из артиллерии. В результате обстрела погиб человек.

Тем временем руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что в Авдеевке Донецкой области остается 941 гражданских жителей. Все они преимущественно пожилые люди, которые вряд ли согласятся покинуть город. Что касается детей, их уже давно эвакуировали.